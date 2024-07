Cambados renovará la carpintería de la casa de cultura de Corvillón y estudia obras en otros centros

El Concello de Cambados ha logrado una subvención de 10.400 euros de la Consellería de Cultura para el cambio de la carpintería del centro cultural Xacobe Castro, en Corvillón. El resto, hasta los 30.956 euros que cuesta el proyecto, los aportará de fondos propios y es propósito del concejal de Cultura ir ejecutando cada año reformas importantes como esta en los centros de las parroquias, más allá de las reparaciones y mantenimientos frecuentes.



Liso González explicó que las actuales puertas y ventanas son de aluminio y son las mismas de cuando se construyeron las instalaciones, que ya cuentan con bastantes años, así que tampoco cumplen lo necesario en cuanto a aislamiento en materia de eficiencia energética.



Así las cosas, se sustituirán por otras unidades de PVC y dotadas con cristales de control solar para evitar su incidencia en el interior.



El proyecto tendrá un coste total próximo a los 31.000 euros y la Xunta ha otorgado al Concello 10.400 euros de una línea de ayudas para equipamiento y mejora de las instalaciones y locales utilizados para la realización de actividades culturales. El restante se aportará de la partida para equipamientos culturales incluida en el Presupuesto municipal. Según el concejal, ahora se va a redactar el proyecto de obra para sacarlo luego a contratación.

González explicó que su intención es “cada ano, ir poñendo ao día melloras de calado que precisan os centros culturais e outros locais municipais”. Necesidades que requieren de un mayor esfuerzo inversor y que son producto del envejecimiento de las instalaciones, como es el caso de esta carpintería y como lo fue antes el tejado de este centro de Corvillón, que hacía aguas, y donde se actuó de manera urgente el año pasado. También se proyectó lo mismo en el de Vilariño y, aunque el bipartito de aquel entonces aseguró estar al corriente de estas necesidades, la oposición denunció que el problema venía de años atrás.

También se había quejado el edil nacionalista cuando no estaba en el Ejecutivo y por eso quiere ir realizando renovaciones importantes más allá de las reparaciones y labores de mantenimiento que se realizan con cierta frecuencia.



Así, por ejemplo, en la de Castrelo están estudiando la mejor forma de atajar unos problemas de filtración de agua en una de las paredes exteriores y otras cuestiones. También tiene en el listado la renovación de la carpintería de Vilariño, así como revisar la de madera de otros edificios como el salón Peña y la Casa da Calzada.

Proyecto de Torrado

Cabe recordar que está pendiente de realizar esta operación en Pazo Torrado y que la obra está incluida en el paquete de obras a sufragar con el Plan +Provincia de la Diputación con 100.000 euros. El concejal explicó que están finalizando los trámites para sacarlo a licitación y que siguen sin noticias de la ayuda pedida al Estado de fondos europeos Next Generation y que incluía otras reformas en la sala expositiva. Fue denegada en un primer momento por no ser un BIC –objetivo de la ayuda–, pero el Concello alegó que forma parte del conjunto histórico, que sí lo es. Según González, todavía no han tenido respuesta a su recurso.