Cambados renueva el equipo de sonido, luz y proyección del auditorio con 50.000 euros

El Concello de Cambados va a modernizar el equipamiento técnico del Auditorio da Xuventude gracias a una subvención de la Xunta para instalaciones de este tipo. El proyecto permitirá modernizar el equipo de sonido e iluminación, así como la compra de un nuevo proyector, lo cual supondrá una mejora importante.



En total, el gasto asciende a 57.526 euros de los cuales, 40.268 euros se cubrirán con una línea de ayudas de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) que se nutre de fondos europeos Next Generation para la recuperación postcovid. El resto, 17.000 euros, se aportarán de las arcas municipales. Ya la habían solicitado en la pasada edición, pero fue le fue denegada.



El concejal de Cultura, Tino Cordal, explicó que con este nuevo equipamiento se ofrecerá una mejor asistencia de sonido e iluminación en cuanto a la celebración de actos, actuaciones, etc. Que se vienen realizando en el auditorio municipal. Pero sobre todo destacó la adquisición del nuevo proyector, pues además de los usos de apoyo en diferentes eventos permitirá cumplir uno de los propósitos del Concello desde hace tiempo, que es ampliar la programación relacionada con el cine de todo tipo, documentales, etc. De hecho, Cambados viene participando en el ciclo de emisión de las cintas participantes en los Premios Mestre Mateo, que promueven conjuntamente la Academia Galega do Audiovisual y la Diputación de Pontevedra. Su objetivo es participar en más iniciativas de este tipo para incrementar la oferta cultural.