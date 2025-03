Cambados y Ribadumia no han informado a Hacienda de los sueldos de sus alcaldes o ediles

Los Concellos de Cambados y Ribadumia no han informado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre las retribuciones de sus alcaldes o ediles, a pesar de estar obligados a ello, según los últimos datos del informe de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2024.



Ambos municipios forman parte de una lista de más de 1.300 ayuntamientos en toda España que no han ofrecido esta información al Gobierno, ya sea porque no la remitieron o porque lo hicieron sin firma o de manera dudosa o incompleta. Según indica Newtral.es, no se ha impuesto ninguna sanción a los municipios que no han entregado la información necesaria, ya que a pesar de ser una obligación legal, no existe una normativa específica que lo penalice.



Ambos concellos, sin embargo, especifican los sueldos de sus alcaldes y ediles (aquellos que están liberados) en sus respectivos portales de transparencia en la sede electrónica.