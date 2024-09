El Concello de Cambados salva la EDAR de O Facho del desguace y la reutilizará en otra zona

La obra millonaria de saneamiento que ejecuta la Xunta en Cambados seguramente concluya en febrero y una de las últimas actuaciones será el desmontaje de la EDAR ilegal de O Facho que durante muchos años fue un foco de contaminación para la Ría de Arousa. Su destino era el desguace, pero los técnicos le han trasladado a su propietario, el Concello, que se encuentra en buenas condiciones, así que le dará una segunda vida, instalándola en otra zona donde es necesario mejorar el servicio.

El alcalde, Samuel Lago, explica que una nueva tiene un coste de unos 150.000 euros, así que su destrucción les parece un desperdicio innecesario. Tendrán que destinar una cantidad a su desmontaje y traslado, eso sí, esta vez con todos los permisos necesarios, pues cabe recordar que esta pequeña depuradora de aguas residuales no contaba con permiso de Costas ni tenía autorización de vertido, pero además, era ilegalizable, de ahí que también se tomase la decisión de retirarla.



El regidor destacó que supondrá un ahorro en otros lugares donde hay necesidad de mejorar el saneamiento y que por sus características, como por ejemplo, estar en cotas altas, precisaría de una infraestructura de red y bombeos para impulsar las aguas que es cara.

Oubiña, una posible ubicación

Tienen en mente un núcleo de Oubiña, aunque todavía no se ha tomado una decisión de a dónde se llevará. Tampoco corre prisa porque a la obra de saneamiento que está ejecutando la empresa Petrolam, y que ahora mismo se está dejando notar en el centro urbano, aún le quedan meses –empezó en diciembre de 2023–.



El socialista también detalló que los técnicos le han trasladado que se encuentra en buenas condiciones y no es de extrañar, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha sometido a intensivos mantenimientos y reparaciones debido a la aparición de vertidos que interferían en su buen funcionamiento. Principalmente tenían que ver con la llegada de aguas no domésticas, industriales, con una carga contaminante que superaba a su capacidad. De hecho, existe un informe de Augas de Galicia basado entre una treintena de inspecciones realizadas entre 2008 y 2018 que advertía de que constituía un “punto de verquido con presenza constatada de contaminación no ámbito municipal que causa afectación na zona de produción de moluscos”.

Antecedentes

No obstante, a partir de 2017, cuando el Concello decidió poner fin a estas situaciones de manera tajante, se detectó una mejoría y según Lago, a día de hoy, el principal problema que presenta es el habitual en estas infraestructuras, aunque no recomendable, es decir, se producen alivios al medio natural en episodios de intensas lluvias porque entran pluviales que no deberían.

Una cuestión que precisamente busca solucionar el proyecto de Augas de Galicia en todo el centro urbano de Cambados, ampliando las redes separativas con tres kilómetros de nuevas tuberías. Una parte serán para conectar los núcleos de población a los que servía esta depuradora a la EDAR principal de Tragove. Se implantó en 2006 para tratar las fecales de una población de 500 personas de los núcleos de O Facho, Sartaxes y Revolta, en Castrelo.