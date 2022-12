Cambados señala la falta de redes separativas en Vilanova como origen de la “maior parte” de los vertidos en el litoral

La polémica por el colector litoral escribe un nuevo capítulo. Los alcaldes de Cambados y Vilanova se reunieron ayer con representantes del sector del mar para hablar del punto en que se encuentra el proyecto de renovación de la Xunta, es decir, parado porque carece de las autorizaciones de Costas, a expensas del recurso contencioso que se interpondrá en breve y como telón de fondo, un enfrentamiento político de PP y PSOE por si se puede ejecutar parcialmente o no.



Al término, el regidor vilanovés, Gonzalo Durán, lanzó duras acusaciones contra su homólogo: “No sabía que era tan mentiroso. Trató de engañarnos con que el tanque de tormentas podía hacerse sin permiso de Costas y no, hasta su propio técnico le desmintió. Tienen que llevar una tubería al bombeo y está dentro de dominio público marítimo terrestre”, manifestó.

Lago exhibe documentación



Samuel Lago respondió posteriormente con un comunicado, exhibiendo una mapa para demostrar que quedaría fuera, lo que validaría lo que lleva días diciendo: que Augas de Galicia podría construir el tanque de tormentas y solucionar gran parte del problema de vertidos existentes por el colector que, cabe recordar, recoge aguas de Vilanova para llevarlas a la EDAR de Tragove recorriendo la costa.



Es más, por parte de los socialistas se expone ahora que la “maior parte dos verquidos” no vienen tanto por el mal estado y antigüedad de la tubería si no por una falta de red separativa en el municipio vecino que provoca un caudal inasumible para la dimensión con que fue creada toda la infraestructura, y por tanto se producen esos alivios contaminantes al medio, sobre todo en As Patiñas.



Según Lago, lo certifican técnicos municipales y de la Mancomunidade do Salnés, así que la “solución ideal” y “definitiva” pasaría por “separar en Vilanova as aguas pluviais das fecais e non envialas a Cambados”, pues esos aportes “son a principal causa do mal funcionamento da EDAR de Tragove”, declaró. Así las cosas, define el proyecto autonómico como un “parche” y acusa a Vilanova de no hacer los deberes en saneamiento.



Para el alcalde cambadés, “a negativa do PP” en Vilanova y la Xunta a realizar solo esa parte se defiende con “argumentos vagos” y “obedece a que a maior parte das instalacións de depuradoras de mariscos están en Cambados, non en Vilanova, que considera que lle resulta máis rentable electoralmente a confrontación”. Es más, defendió que todas sus gestiones “foron encamiñadas a buscar solucións”.

“Muchos empleos en peligro”



Por su parte, Durán aseguró estar comprometido con el sector y le prometió, para su “tranquilidad”, que si hay cambio de gobierno en el Estado se hará la obra. “Lamentamos que los iluminados del PSOE no tengan sensibilidad. Hay mucha mano de obra en peligro”, manifestó. Las industrias llevan tiempo alertando de que su supervivencia depende de la calidad de las aguas y también hay un banco marisquero afectado.



De todos modos, su promesa no podría cumplirse según lo aportado por Lago. Este aseguró que en la reunión mantenida con Costas en noviembre, como acordaron las administraciones implicadas en busca de soluciones y donde analizó con su directora general, el servicio de Pontevedra –que sí autorizó el proyecto– y técnicos la posibilidad de la ejecución parcial, se le informó también de que la obra de 1996 “non foi executada conforme a proxecto e que ocupa dominio público sen concesión (en Augas o saben)”. Es más, se pregunta el regidor porqué la Xunta siguió adelante si ya a principios de 2021 le “advirtió” de que “o trazado non era autorizable” por “incumplir a lexislación”.



Respecto a las descalificaciones, dijo que le producen “vergoña allea” y defendió que él tiene “argumentos” y no necesita “caer no fango e manipulación”.



Otra de las cuestiones en lid es que los populares desconfían del organismo estatal y le piden pruebas por escrito. Lago señaló que no hay acta, pero insiste en que su plan no precisaría de su permiso, pues sería competencia de la Xunta.