Cambados solicita “por terceira vez” a la Xunta una reunión para tratar la reforma de la Praza de Abastos

El Concello de Cambados inició a finales del año pasado los contactos para reactivar la financiación comprometida de casi cuatro millones de euros de la nueva Praza de Abastos, una vez que Portos de Galicia dio luz verde al Plan Especial de ordenación portuaria, que tras unos cambios en la edificabilidad tendrá que volver a pasar por Urbanismo. Pese a ello —y cuatro meses después— la Xunta todavía no ha respondido el requerimiento del gobierno local para una reunión.



El ansiado proyecto lleva en un cajón desde 2014 y suponía una inversión de casi cuatro millones de euros, con una financiación a tres bandas entre el Gobierno central, Xunta de Galicia y Concello, aunque todo parece indicar a que la forma final y el alcance del mismo tendrá que recortarse para adecuarse a hasta dónde lleguen los fondos en la actualidad, especialmente por el encarecimiento general de precios, que hacen que el antiguo proyecto dispare su presupuesto. Así, el Concello ya mantuvo una reunión de carácter informal con Dirección General de Vivienda, con la que se acordó que una vez aprobado el plan especial se remitiría para reactivar el convenio, aunque todavía no se han abordado cantidades.



Sin embargo, el entendimiento con el gobierno gallego para alcanzar dicha inversión parece no estar, ni mucho menos asegurado. El cuatripartitó envió esta misma semana “por terceira vez” un correo electrónico a la Consellería de Comercio, después de que sus dos últimos intentos acabaran sin obtener una respuesta. “Esperemos que non estremos nunha dinámica coa Praza de Abastos igual que a do Asilo, de non recibirnos”, señaló el alcalde, Samuel Lago, que indicó que “o único que queremos é que nos reciban”, lamentó.