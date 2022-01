Cambados se suma a la campaña nacional “Tolerancia cero” y crea su propio Plan de Igualdade

El Concello de Cambados está elaborando su propio Plan de Igualdade, tras expirar el compartido con otros ayuntamientos, y también otro para el ámbito laboral del personal municipal. De hecho, su intención es ponerlo incluso a disposición de las empresas para que puedan tomarlo como referencia. Además, el Pleno aprobó el jueves por unanimidad sumarse a la campaña nacional “Contra el maltrato, tolerancia cero” de la A3 Media y la Fundación Mutua Madrileña.



La propuesta partía del grupo de gobierno del PSOE y contó con el voto favorable del resto de partidos en la sesión ordinaria del jueves. La concejala de Igualdade, Fátima Abal, defendió la iniciativa y se la dedicó a la exalcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, que falleció de manera repentina la semana pasada. Además de compañeras de partido, se conocían personalmente y Abal no pudo contener las lágrimas al recordarla, así que se hizo un receso. Al regreso pidió disculpas y relató los compromisos que supone adherirse a esta campaña nacional de la que ya forman parte 150 ayuntamientos.



La edila considera “positivo poñer a Cambados no mapa” en un tema como este y relató que muchos de los compromisos que implica ya se están realizando a través de los departamentos municipales y del CIM comarcal del que forma parte. El único obligatorio, según indicó, es colocar en un lugar visible de la localidad una señalización que exhiba el lema de “Contra el maltrato, tolerancia cero”. También se plantea el pintado de mensajes contra esta lacra en pasos de peatones; decretar días de luto oficial y concentraciones de repulsa en caso de producirse un caso de violencia de género; establecer un programa de ayuda laboral para víctimas, que Abal asegura está ya cubierto en la villa, y formaciones en centros de salud y fuerzas de seguridad para atender y detectar casos.



A este respecto, la edila de Igualdade indicó que el ambulatorio ya cuenta con protocolos de actuación y la Policía Local ya recibe este tipo de formaciones mediante la Academia Galega de Seguridade. También es continuada en otros cuerpos, explicó, señalando a continuación que por ejemplo la Guardia Civil del puesto cambadés recibirá en febrero un nuevo curso en la materia.



Asimismo, el Compromiso A3 Media extiende la concienciación y sensibilización a los centros educativos y en Cambados el CIM comarcal ya ofrece iniciativas y charlas a lo largo del año, tanto en Primaria como en Secundaria.



Por otra parte, la Concellería dirigida por la socialista está inmersa en la elaboración del Plan de Igualdade para Cambados. Abal explica que quieren contar con su propio protocolo una vez que el compartido hasta hora con Ribadumia y Meis, a través de la Mancomunidade do Salnés, expiró ya en 2020. Asimismo están preparando el correspondiente al ámbito laboral del Concello. La edila explica que deben tener el documento listo antes de abril y su objetivo es que sirva también de referencia a cualquier empresa del municipio.