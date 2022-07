Cambados sumará más puntos morados de apoyo a la caravana contra la violencia machista

Cambados sumará este año más puntos morados entre establecimientos hosteleros y comerciales dentro de la campaña de prevención y sensibilización contra la violencia machista. El alcalde del municipio, Samuel Lago, y la edila de Igualdade, Fátima Abal, anunciaron ayer que la “caravana morada” empezará a recorrer diferentes eventos y actividades en la localidad y que la primera parada será el festival de Xironsa este mismo fin de semana. Como no también estará en la Festa do Albariño, que este año se espera multitudinaria. Lago manifestó que “esperamos que sexa un elemento de prevención e de disuasión”. Mónica Novas, técnica de Igualdade, explicó que la caravana morada nació en Cambados y que no es solo un punto informativo, sino que cuenta con personal formado para la asistencia psicológica y jurídica en temas de violencia de género. “É un lugar para o acompañamento e no que se garante a privacidade, así como un punto de seguridade para mozas que se poidan sentir vulnerables en algún momento determinado, perdidas ou mareadas. Aquí está o punto para axudalas”, explica Novas. También los jóvenes que “por exemplo queden sen batería no móbil durante as festas e que queiran recargalos tamén poden achegarse aquí”.





Sobre este aspecto profundizó Fátima Abal manifestando que “na última Festa do Albariño houbo moitos rapaces que se achegaron a comunicar que había compañeiras ou rapazas que se encontraban mal ou que precisaban de axuda. Isto é cousa de todos”.





Los puntos morados son los que identifican a los locales de Cambados colaboradores que, además, tienen formación específica en violencia de género. En 2019 eran un total de 23, pero la intención del gobierno municipal es incrementar este número este verano.