Cambados Zona Centro entrega os premios do Día da Nai

Cambados Zona Centro entregou hoxe os premios do sorteo da súa campaña polo Día da Nai; un total de mil euros en vales de compra repartidos do seguinte xeito: Jorge González levou o de 300 euros pola súa compra en Bar Laya, mentres que Nuria Fontenla Calo e Luísa Falcón Castro, conseguiron os dous de 200 euros, por ser clientas de Papelería Sueños de Papel e Confitería Saremi. Respecto aos vales de cen euros, foron para Joaquín Álvarez Salgueiro (Telavendo), Mar Garrido González (Parruliños) e Cándida Falcón Aragunde (Opticalia Cambados). A entrega fíxoa o presidente da entidade, Juan Rey, e o concelleiro Tino Cordal (o Concello colaborou nas actividades desta campaña de promoción do comercio local).