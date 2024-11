Los cambios por el nuevo supermercado de Vilariño generan “preocupacións” a los vecinos de O Batuqueiro

La reconfiguración del tramo de la PO-300 a su paso por Sineiro (Vilariño) para dar entrada y salida al nuevo supermercado Lidl preocupa a la Asociación de Veciños O Batuqueiro en cuanto a un camino de la parte trasera muy estrecho. Temen que lo empleen los camiones de mercancías y esto pueda “dificultar” el paso a los vecinos que tienen tierras de labradío y que acceden con maquinaria agrícola. Pero además, señalan que al haberse rellenado la parcela para hacer esta construcción, “pode taponarse o regato da zona e as inundacións que xa se producen véxanse agravadas”, expusieron desde esta entidad.



Asegura el colectivo que “non teñen nada en contra” de la compañía multinacional y aunque explican que algunos “disgustos” se han llevado en estos meses por las obras, señalan a las administraciones, como la Xunta, que es la titular de la carretera PO-300. Así, detallan que el paso subterráneo que los vecinos “usan habitualmente” para ir andando al centro urbano de Cambados “estivo pechado durante días”, lo que les impedía directamente ir a pie. “A única maneira tería sido pasar por enriba da rotonda de Vilariño”, detallan desde la directiva, recordando que se trata de un vial con mucho tráfico.



Aunque se ha recuperado el tránsito, se quejan de que la entrada “quedou máis estreito” por la parte de Vilariño y también indican que han perdido plazas de aparcamiento en la zona. Con todo, este asunto lo dan por zanjado, pues ha sido en menor número del que descubrieron esta semana, producto de una modificación del proyecto con fecha de 24 de octubre.



Aún así, les preocupan los otros asuntos mencionados como el del vial interior, porque “non caben dous turismos en paralelo e a xente que ten fincas na zona aínda as traballa”. También, ya al margen de la reconfiguración de este tramo por la nueva tienda, se quejan de que el paso de peatones ubicado unos metros más hacia adelante “está mal sinalizado e os condutores non o respetan”. Les preocupa especialmente porque es un punto donde “baixan os nenos do autobús escolar”.



Esperan que la Xunta tome en consideración su preocupación y “vele porque non haxa problemas, como é o seu deber”.