El campo de Castrelo intentó regularizarse dos veces en sus inicios pero no llegó a resolverse

El campo de fútbol de Castrelo es parte de la historia de la parroquia tras casi 40 años de existencia. Sus orígenes son confusos, que si se construyó con terrenos cedidos por los vecinos, que si fue sobre un relleno ganado al mar... El caso es que no hay prueba documental alguna y hoy Costas lo reclama como Dominio Público Marítimo Terrestre y declara incompatible la actividad. Se llegó a pensar que era de titularidad municipal y consta que desde los 80 se intentó regularizar su situación en dos ocasiones, pero esas peticiones no llegaron a resolverse. Según el concejal de Obras, Samuel Lago, ni el propio ministerio encuentra las razones y ante la alarma sobre su futuro promete “loitar ata as últimas consecuencias”.





El edil se reunirá hoy con el Beiramar CF para explicarle los pasos a dar porque es su campo, aunque tuvo que irse a O Pombal para sobrevivir porque se encuentra en malas condiciones, el terreno de juego es de tierra y casi es pasto de los vándalos. El Ayuntamiento realiza algunas tareas de mantenimiento porque los Veteranos aún lo utilizan, pero no del calado que necesita pues ni licencia de obras puede pedir.





No es la sombra de lo que fue: un centro de reunión de los vecinos, de pachangas de domingo, de ver al equipo del pueblo. Con el cuatripartito se iba a ejecutar un caro proyecto de remodelación pero cuando se empezaron a remover los papeles para pedir los permisos salió su afectación por Costas y, si bien en un primero momento al concejal José Ramón Abal Varela –hoy en la oposición– se le habló de viabilidad, cuando el bipartito quiso darle continuidad, ya era ilegalizable e incluso se hablaba de derribo.





Como ya reconoció en días pasados, hay pocas esperanzas, pero Lago promete pelea. “Chegaremos a instancias superiores se fai falta porque na aplicación das leis tamén debe imperar o sentido común. Eses terreos que ocupa nin teñen utilidade marítima e nin sequera falamos dunha afectación paisaxística porque nin sequera ten un gran impacto visual e ademais leva 40 anos aí”.





El plan es pedir primero una concesión administrativa para poderlo usarlo y si esto fracasa, pedir la desafectación de los terrenos para que sean de titularidad municipal. Y en este orden, porque conseguir lo segundo sin haber tenido autorización previa, “non é viable”, según le trasladó Costas. Lago había dicho hace unos días que solo pedirían la concesión y, de hecho, Abal Varela le acusó de mentir, pero ayer indicó que cometió un error a la hora de explicar el tema.





Según el edil, los técnicos municipales ya están realizando trabajo de levantamiento topográfico y estudiando toda las posibilidades jurídicas para intentar salvar el campo como exige la parroquia.