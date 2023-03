El candidato popular a la Alcaldía de A Illa traslada su apoyo al sector bateeiro por la crisis de la mejilla

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Illa, Matías González, trasladó en las redes sociales del partido, “en nome do grupo local”, su apoyo al sector bateeiro por la crisis de la mejilla y deseó “que o conflicto se resolva canto antes” con un resultado favorable al vecindario arousano.



Asimismo, el popular recordó que la formación cuenta con un concelleiro bateeiro, por lo que se sigue muy de cerca lo relativo a estas cuestiones, incrementando las labores y trabajos de mediación y conversaciones con la Consellería do Mar, con el objetivo de que “os nosos veciños podan traballar nas nosas costas como fixeron toda a vida”, según enfatizó en sus declaraciones.



En esta línea, González, afirmó desconocer “que tipo de mediación estará facendo o concelleiro do mar do Concello, pero o que si sabemos é que o noso responsable está acudindo a todas as reunións que faga falta para defender os intereses dos bateeiros”.



El popular también aprovechó la ocasión para introducirse ante los votantes, presentándose y exponiendo su voluntad para asumir “a responsabilidade de representar” al partido en las próximas elecciones municipales, tal y como empezó su comunicado.