Cañón gana en A Illa ante un PSOE con su peor resultado, que podrá gobernar en bipartito con el BNG

Sacudida electoral en A Illa. El bastión socialista de la comarca se tambaleó anoche con el peor resultado histórico del PSOE, que no solo pierde la mayoría absoluta, sino que queda segunda fuerza, por detrás del PP y empatado a número de concejales (3) con el BNG, que logró su mejor resultado.



Un panorama que no presagiaba ni la más arriesgada quiniela. La candidatura conservadora sacó cinco concejales y se queda a uno solo de poder gobernar en mayoría absoluta. Son los mejores datos del PP, pero la victoria es pírrica: La izquierda suma. Eso sí, la situación no es la misma que la de 2011, cuando el único edil del Bloque apoyó a los cinco del PSOE en la investidura. No.

Ahora, PSOE y BNG tienen el mismo número de actas, tres cada uno. La lógica electoral apunta a que, de haber pacto, este deberá pasar por un bipartito que incorpore en equidad al necesario socio de gobierno. De hecho, la mayor fiesta ayer fue en la sede del Bloque. El PP ya dijo, además, que Cañón no integrará su grupo.