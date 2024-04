Caracol de Cambados vive su primer estreno sin Olga e idea una beca para encontrar director

Teatro Caracol volvió a subirse ayer al escenario para poner en escena la obra “Buuuu”, pero no fue una ocasión cualquiera. Era la primera actuación sin su eterna directora, Olga González, fallecida en marzo. Como dice la canción, “el show debe continuar” (“Show must go on”), pero es que además era una promesa de seguir adelante con un proyecto nacido hace 30 años de la mano de un grupo de padres y madres que se propusieron actuar para sus hijos. “Era o seu desexo e fíxolle moita ilusión que decidiran seguir adiante”, cuenta su hijo, Matías Daporta. Porque la enfermedad que se llevó a Olga la apartó durante cuatro meses de los ensayos y preparativos de un guion que además era suyo, pero sus compañeros continuaron y el gran estreno de ayer fue, como siempre, espectacular y encandiló a los escolares de los colegios Viñagrande (Vilanova) y Corvillón.



Otra cosa será el futuro. Es una compañía de aficionados cambadeses unidos por la pasión de las tablas, pero ninguno se ha atrevido a coger el relevo de la que fue su directora desde el principio. Tampoco su hijo, que también es un importante activista cultural con otros proyectos en marcha, como el colectivo Desfoga y la Escola de Artes Vivas de la Cultural, pero desde luego, nadie quiere que sea el fin, así que tienen la solución en mente.

El artista explica que la idea es crear una especie de beca de tal manera que “cada ano haxa un director artístico diferente e así a compañía pode converterse nunha plataforma de crecemento para as novas xeracións”. Estaría dirigida a creadores noveles y el grupo pondría todos los recursos y medios técnicos de que dispone, desde las instalaciones hasta los actores, por supuesto. Pero hace falta un apoyo económico que esta asociación sin ánimo de lucro no tiene, así que ya están contactando con diferentes instituciones para conseguirla.

Daporta considera que “sería moi interesante” para el propio colectivo, pero también para los recién salidos de las aulas con ganas de poner en práctica sus ideas y “crear as súas escenografías”, pero “además se poñería en valor a forma de traballar moi particular que ten Caracol”, añadió.



La primera función salió a pedir de boca a pesar de la difícil situación en el plano sentimental y, de algún modo, también en el técnico, pues la propia actriz escribió el libreto, así que “non había unha obra base á que dirixirse na súa ausencia”, explica su hijo. La compañía siempre elegía piezas conocidas y la también actriz le daba un toque, las adaptaba, pero “Buuuu” tiene mucho más de ella.

Cuenta Daporta que es como un collage de sketches conocidos y otros de su propia mente creativa e inspirados en las películas de terror, resultando en una comedia con personajes clásicos como Frankenstein o Cuasimodo, aunque está protagonizada por un ladrón y un mago, el cual intenta recuperar el honor perdido y sobreponerse de la vergüenza de un mal conjuro.



Un total de diez colegios de la comarca se han apuntado a asistir a algunas de las funciones, lo que supondrá unos 2.000 niños disfrutando del legado de González y de otros muchos que estuvieron, están y estarán en Caracol. Por supuesto, no faltarán las sesiones para el público en general, que tendrán lugar el viernes (20 horas) y el domingo (18 horas) con una entrada de cinco euros y siempre en el auditorio del IES Asorey, donde empezó todo.