Carlos Blanco, Uxía e Inés Salvado arropan a "Lontreira" para la presentación de "Apnea" en A Illa

Seguro que han escuchado “Corazón de Toxo”. El tema fue elegido “canción do verán” de la RTVG y supuso una gran repercusión para la isleña Adri Coyote (Adriana Cores) y Héctor Rodríguez. Juntos forman “Lontreira”, que este viernes (20 horas, auditorio) presentará su primer disco, “Apnea” en A Illa, en un acto en el que estarán arropados por Carlos Blanco, Uxía e Inés Salvado (De Vacas). Todos ellos pondrán voz a algunos de los poemas de “Apnea”.

Vertiente solidaria

Además, el concierto, al igual que el celebrado la semana pasada con “Doen”, tendrá vertiente solidaria. La actuación será gratuita, con invitaciones que pueden retirarse libremente de la biblioteca o en la administración de Loterías. No obstante, habrá disponible a la entrada del auditorio una hucha solidaria, que en esta ocasión recaudará fondos en favor de la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec).



“Apnea” es el primer disco de la formación, un trabajo que intercala poemas y canciones para “ir narrando singraduras da vida a través das conexións especiais cos espazos naturais simbólicos”, explican.

Los dos jóvenes integrantes, ella de A Illa y él de Moaña, estudian en Vigo y allí descubrieron que sus gustos y talentos musicales se complementaban, lo que les llevó a trabajar juntos.

Además de ser los ganadores del concurso de la canción del verano para la RTVG, estos dos jóvenes han recibido más reconocimientos, como uno entregado por la Diputación de Pontevedra.

Afición y vocación

Para Héctor Rodríguez, teclista, compositor y también miembro de una orquesta, la música es una vocación que quiere transformar en profesión. Para Adri Coyote, la música es una afición “herdada polo ambiente cultural no que me criei na casa”, con la que quiere transmitir su pasión por el medio natural.

“Xuntos crean arte, unha arte que queren compartir na terra que a inspira, Arousa, donde buscan tamén a complicidade do público”, indican desde el Concello de A Illa, desde donde animan a los vecinos a asistir al concierto y contribuir con la causa solidaria.

Enfermedades raras

La Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) es un colectivo sin ánimo de lucro cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y también las de sus familias. Para ello, ponen en marcha un programa asistencial sociosanitario, con acompañamiento en la búsqueda del diagnóstico y acceso a tratamientos.