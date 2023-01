Carlos Iglesias se reincorpora al trabajo con la clavícula rota y resta importancia al altercado

El alcalde de A Illa trata de recuperar la normalidad tras el fin de semana en el que sufrió la rotura de una clavícula. Fue fruto de una caída tras verse envuelto en una trifulca, en la que un vecino lo habría arrojado al suelo tras una discusión, durante la noche de las fiestas patronales. Carlos Iglesias se reincorporaba ayer al trabajo, todavía convaleciente, restando importancia “á agresión por parte dun veciño”. Un isleño del que ayer este Diario intentó de nuevo obtener de primera mano su versión de lo ocurrido, algo que declinó su entorno más próximo.



Iglesias circunscribe lo ocurrido a un “feito illado” y le resta importancia. “O importante é traballar pola veciñanza de A Illa de Arousa, isto non pasa de ser unha anécdota desagradable”, valoró. “Aínda que non podo aceptar este tipo de comportamentos, asumo a miña obriga, como alcalde, de seguir traballando e apelo ao entendemento, ao respecto e ao diálogo, porque todos e todas somos veciños”. Aunque él mismo avanzó el domingo que presentaría denuncia porque “estas cousas coido que non poden deixarse pasar”, ayer también aseguraba que el hecho en sí “non tén máis percorrido” y “está esquecido”. Un “mal momento” que no lo apartará de seguir “atendendo a todo o mundo, porque non concibo o meu traballo na Alcaldía doutro xeito”. “Antes que alcalde son un veciño máis”, afirmó.



De regreso al trabajo ayer, refiere el gobierno local que la jornada del lunes se centró ya en la “resolución de problemas urxentes”, como el desplome de un tramo del paseo marítimo de O Cantiño. Así pues, el regidor hizo gestiones para contactar con Portos y trasladarle el malestar por el avance de este deterioro. “Estas son as cousas que interesan á veciñanza”, “os temas importantes e nos que temos que centrarnos”. Está en xogo a seguridade das persoas usuarias deste paseo e Portos está desatendendo as súas responsabilidades”.



Con todo, Iglesias agradeció ayer públicamente las “numerosas mostras de apoio” recibidas, tanto de vecinos, como colectivos e incluso de fuera de Galicia.