Carnaval | Durán explica la polémica del vídeo del Momo “para los que no han entendido la ironía” y avisa: No va de Ucrania

El vídeo promocional de la Festa do Momo de este año en Vilanova ha levantado división en redes sociales, donde se aplaude y critica el motivo belicista sobre la guerra en Ucrania. El Concello y la comisión organizadora presentaron ayer oficialmente la fiesta, prevista para este próximo domingo por la tarde. Durante el acto de este martes el alcalde, Gonzalo Durán, quiso “explicar” el vídeo “para los que non han entendido la ironía” y lanzó un aviso que, seguro, descolocará a más de uno: El Momo de este año, y a pesar de lo visto en ese vídeo promocional, no va de la guerra de Rusia y Ucrania.





“Si alguien no vio la película y no sabe de Historia, se lo explicamos aquí”. El regidor indicó que el vídeo en el que él mismo sale de un tanque es un guiño a la película de los años 70 “Patton”. Durán expuso que el film parafraseado es, justamente, una “crítica brutal” a Rusia. “Ambientamos el vídeo en Patton porque era el que decía que había que seguir hasta Rusia para acabar con el comunismo”.





En cuanto a la identidad del Momo, dio como siempre alguna pista. “Se ha preparado desde hace tiempo. No tiene que ver con la invasión de Ucrania, que todos condenamos. El Momo no tiene que ver con la crisis de Ucrania, se empezó bastante antes y tiene que ver con motivos más domésticos”. “En el vídeo algo sale, alguna pincelada”. La comisión siguió con esta pista clave: “Hay que ver bien el vídeo, varias veces. Si se fijan bien, pueden llegar a descubrir lo que es el Momo”.





Animaron además a los vecinos de la zona a sumarse al desfile, ya que abundan este año los grupos de fuera, pero hay menos de cerca, indicaron. Durán, después de “recetar venir al Momo” porque “es necesario reír y pasarlo bien”, también presentó ayer la fiesta infantil que tendrá lugar este viernes en el pabellón, desde las 17:30.





“Tongo Fest” en A Illa

Mientras, el carnaval sigue en O Salnés. Ayer, el “Tongo Fest” más delirante se pudo escenificar en A Illa a pesar de la lluvia, pasándolo al auditorio. Hoy O Naval acogerá la tradicional quema.





En Corón, además, la asociación Familias Rurais de Vista Real organizó un baile especial de Carnaval. También hubo eventos en Cambados, con un showcooking y un concurso de disfraces, en el salón Peña. Su “enterro do Benidorm Fest” se aplaza al sábado, por el tiempo.