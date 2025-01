El carnaval meco tendrá un museo efímero

El Entroido de O Grove es un referente para la comarca y su Festival de Comparsas uno de los eventos más esperados año tras año en la localidad.

Su importancia ha hecho que el concejal de Festejos, Santi Meis, haya decidido preparar un espacio en el que, tanto los vecinos de la localidad como los visitantes, puedan conocer todo el trabajo que hay detrás de la preparación del carnaval meco. “É unha maneira de darlle máis visibilidade a todo o que hai detrás dunha comparsa, porque é grandioso. Para o festival deste ano xa levan ensaiando dende finais de xaneiro ou algunhas dende decembro”, cuenta Meis.



El resultado de esta idea es un museo efímero que abrirá sus puertas en el antiguo local de Abanca, situado en la calle Castelao, el próximo 15 de febrero. Durante un mes, este espacio se dividirá en diferentes parcelas dedicadas, cada una de ellas, a comparsas actuales y también otras que existieron pero no se encuentran en activo. “Agora mesmo temos a confirmación de dez comparsas pero teremos máis”, cuenta el concejal. En cada zona, se colocarán unas treinta fotografías - escogidas por las propias comparsas -, vídeos y también trajes utilizados durante los festivales. “Ademais, escollerán as cancións que máis lle gusten e estarán sonando no local”, cuenta Meis.



Este museo pasajero se complementará con otros dos espacios: uno dedicado al Enterro da Sardiña, que contará con el traje que utilizaba Javier Campaña, - promotor de este evento - fallecido hace poco más de un año, y otro destinado a mostrar diferentes disfraces utilizados por vecinos de O Grove que fueron galardonados en diferentes concursos. “Xa nos puxemos en contacto e hai moitas persoas que están dispostas a cedernos os traxer para poder expoñelos neste museo”, cuenta Meis.



Con esta iniciativa, cuenta el concejal, esperan darle la importancia que tiene al Entroido en O Grove, una cita que, año tras año, es esperada tanto por vecinos como por cientos de visitantes.