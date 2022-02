Carolina Rubirosa: “Los conciertos en O Grove son un ritual”

No le gustan las etiquetas y su música es una mezcla de estilos con letras en las que siempre priman sus emociones y vivencias. Carolina Rubirosa forma parte de los carteles de muchos festivales y, orgullosa de sus raíces, lleva el idioma gallego y el nombre de su villa natal, O Grove, allá donde va. La fortuna ha querido sonreírle dos veces y este año volverá a participar en el Festival Internacional Liet, el conocido como “Eurovisión de las lenguas regionales” que se celebrará el 13 de mayo en Dinamarca.









Aunque actualmente vives en A Coruña, eres de O Grove. “Qué sientes cuando estás aquí? Algún lugar especial para inspirarte?

Adoro A Coruña pero me siento grovense 100 %. Me considero una privilegiada porque puedo compaginar el ajetreo de A Coruña con la tranquilidad de O Grove, y me inspira mucho para escribir mis canciones. Me inspiro en mis vivencias y emociones, me gusta que sea un lugar con calma, tengo un estudio de O Grove donde me pongo a componer, pero lo que necesito son emociones.



Como describirías tu música?

Procuro no etiquetarme, soy muy libre creando y realmente es una música muy ecléctica, pero si tuviésemos que englobarlo en algo sería pop rock, pero también hago folk, bossa nova, jazz... hago muchas cosas, puede llamarse “ensaladilla rusa estilo Carolina”.



Estos días se conoció tu participación otra vez en el Festival Liet, cómo fue tu experiencia en la anterior edición?

Este festival se convoca cada dos años, y yo fui seleccionada en el 2020, con la canción “Sozinha”, pero por el covid se suspendió y el pasado año se hizo una versión virtual con los mismos participantes pero de manera no competitiva, simplemente se expusieron las canciones, por disfrute.

Ahora tuvimos que volver a pasar una selección y para mi es una suerte doble poder volver a estar allí. Cuando se suspendió pensé que no me iban a coger otra vez, pero si, a veces el tren pasa dos veces.



Con que canción te presentas?

Llevo mi canción “O teu camiñar”, que además es la canción oficial de promoción del Camiño de Santiago Inglés, el videoclip está protagonizado por Julia Baird, la hermana de John Lennon y acabamos de ganar un premio internacional en el Art & Tur International Tourism and Film Festival de Aveiro, en Portugal.



Cómo te estás preparando? Y cómo va a ser la actuación?

Ya le estoy dando vueltas, soy muy perfeccionista y ya estoy pensando en como va a ser, el vestuario que vamos a llevar... Lo que sí que quiero es que sea muy orgánico, me gusta la música hecha totalmente en vivo, todo lo que suene va a ser hecho allí, en directo y con mis músicos, Rafa Otero, Carlos Arévalo y Ana Lucía Fernández. Además, me gusta dejar de margen a la improvisación, al juego, que haya frescura, que disfrutemos y que se note que estamos disfrutando, eso para mi va a ser clave para defender la canción. Y claro, también habrá sorpresas, estamos preparando algo potente.



Llevas una canción en gallego, que ahora con el protagonismo de Tanxugueiras parece se le ha dado un impulso. Cómo te sientes llevando nuestro idioma más allá de nuestras fronteras?

Como una niña con zapatos nuevos, estoy muy orgullosa de ser gallega. Es verdad que me desenvuelvo en muchos idiomas, pero en gallego siempre me siento muy cómoda cantando porque es un idioma muy bonito, muy musical. Voy orgullosísima y ojalá pueda traer el premio, yo lo voy a pelear.



El 2021 fue muy activo para ti, tuviste una amplia gira...

Fue un año muy bonito, no esperábamos que fuera así teniendo en cuenta la situación sanitaria, pero a partir de marzo empecé a recibir llamadas y estuvimos en un montón de sitios como O Son do Camiño, en el TerraCeo de Vigo, en las fiestas de María Pita en Coruña, fui a un festival en León, en Ponferrada... No paré, fue un año buenísimo, y esperamos que este año sea igual o mejor.



Sientes que se te reconoce en tu tierra, en O Grove?

Si, muchísimo. En O Grove siento muchísimo cariño siempre, soy una privilegiada, la gente es un amor. Siempre doy conciertos en verano, vuelvo a casa y casi te diría que son mis conciertos más especiales, el que doy en O Corgo que viene a verme un montón de gente y también en El Patio. Son como un ritual, nunca fallan, estoy deseando que llegue agosto para ir a casa a tocar.



Ahora estás centrada en el Liet o tienes ya próximos proyectos en mente?

Este año voy a publicar dos discos, “Alén do mar” con cinco poemas de autores internacionales y gallegos musicados por mí y traducidos al gallego. Y antes del verano publicaré el disco “Tierra de nadie”. Próximamente lanzaré dos videoclips como adelanto de este disco, uno de ellos dirigido por Xaime Miranda, dos veces ganador de los Premios Mestre Mateo y actualmente también estoy trabajando en varios proyectos muy ilusionantes e innovadores que verán la luz este año y que pronto podré adelantar. El 2022 se presenta muy bien.



Pues mucha suerte en el Festival, esperemos que vaya todo muy bien...

Esperemos que sí, por pelear que no sea, como las Tanxugueiras que lo dieron todo, después el jurado ya es otra cosa... Todo lo que este en la mano de uno hay que hacerlo, y por mi parte no va a quedar, voy a dejar todo en el escenario por intentar ganar.