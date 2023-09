La carrera y andaina que recoge el legado del pequeño Leo se marca el reto de llegar a los mil inscritos

El legado de Leo Diz sigue vigente y su familia, además de haber donado toda la ayuda económica que no utilizó, ha decidido seguir apoyando iniciativas de atención e investigación de pacientes de enfermedades raras como la que padecía el pequeño de un año, fallecido el año pasado. Así, con la implicación de administraciones y la sociedad meisina ha creado la I Carreira e Andaina Solidaria en su nombre, que tendrá lugar el 1 de octubre con la previsión de alcanzar el millar de participantes. Las inscripciones pueden hacerse en carreirasgalegas.com y hay modalidades para todos los públicos.



La recaudación se entregará a Fegerec, la federación gallega que, a través de 40 profesionales, presta servicios de diferente tipo a personas que padecen alguna de las miles de enfermedades que, por afectar a una minoría, reciben menos atención investigadora y asistencial. En Galicia hay unos 200.000 afectados de los cuales, un elevado porcentaje son adultos, y “cústanos moito chegar á cidadanía co impacto que teñen outras enfermidades”, lamentaba ayer su directora, Carmen López.



Fue durante la presentación de la cita que ya lleva un centenar de inscritos y más de 300 euros recaudados, también del dorsal cero, para quien quiera colaborar y no pueda o quiera participar. Fue todo un evento social con la presencia de representantes de la comunidad escolar, empresas, autoridades... Que se han vuelto a volcar para mantener vivo el legado de Leo.

"O paso polo mundo do noso fillo non foi en balde"

El epicentro de la fiesta será la Praza de España y no faltarán los puestos de comida y bebida y la música. Será una prueba de que “o paso polo mundo do noso fillo non foi en balde”, comentó un muy emocionado y agradecido Toño Diz, padre del menor, gracias al cual también se logró que el Parlamento aprobase que la Xunta cree ayudas para la estadía y manutención cuando personas enfermas tienen que ser atendidas en hospitales de otras comunidades, como fue su caso y que impulsó la federación. Según López, su implantación está ahora en fase intermedia.



De la parte técnica se ha encargado el atleta pontevedrés Víctor Riobó, quien explicó que la carrera absoluta de cinco kilómetros es federativa y con un circuito “urbano e relativamente fácil”. La inscripción cuesta seis euros y luego hay otras pruebas para adultos y menores de todo tipo, por tres euros, y las de chupete y pitufos son sin coste. En cuanto a la andaina, son cinco euros y es una distancia de 6,5 kilómetros. La fecha límite para anotarse es el 27 de este mes.



A Toño y a Ana Vidal, los padres de Leo, esta experiencia les “cambiou a forma de ver a vida”. A veces son estadías tan largas que uno de los parientes “ten que cambiar absolutamente todo da súa vida” para estar con su familiar, añadió López. Y con esto, la familia meisina quiere “devolver” toda la ayuda y apoyo de la sociedad, el personal médico, la familia que los acogió en Barcelona durante la espera por un trasplante que llegó, pero que se complicó, así como a los padres del donante de los pulmones. Pero también ayudar a otros y que las nuevas generaciones conozcan la importancia de estos gestos y, como no, hacer un homenaje “a un ser marabilloso”, concluyó Diz.



Al acto de presentación asistieron autoridades como la vicepresidenta provincial, Marta Fernández-Tapias, el delegado de la Xunta Agustín Reguera y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que alabaron la generosidad de esta familia de ser capaz de “transformar algo tan doloroso en algo para os demais”.