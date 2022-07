Las casetas de A Calzada estarán cerradas el primer fin de semana de la Festa do Albariño

Las casetas de las diferentes bodegas que cada año se instalan en el Paseo da Calzada no estarán abiertas durante el primer fin de semana de la Festa do Albariño. La decisión la ha adoptado el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas, que opta por empezar a servir vino en sus puestos a partir del miércoles día 3 de agosto. En todo caso aquellos que acudan a Cambados ese último fin de semana de julio podrán degustar el albariño en los locales hosteleros e incluso en los puestos de comida en “food trucks” que se instalarán justo al lado de A Calzada. Dado que la que es una de las fiestas más multitudinarias de O Salnés se prolonga este año en días desde el Concello buscaban también que las casetas del Consello Regulador estuviesen abiertas durante ese período. Algo que finalmente no ocurrirá.





Y es que cabe recordar que precisamente el 29 de julio es uno de los conciertos más potentes del Albariño de este año, el de Nicky Jam (y para el que todavía hay entradas disponibles), por lo que se espera que miles de personas se acerquen hasta Cambados deseosas de probar los mejores caldos. Lo mismo ocurre el sábado 30 con la actuación de Derby Motoreta´s Burrito Kachimba y el domingo 31 con Ute Lemper. De hecho las casetas tampoco estarán abiertas el día 2 coincidiendo con otra de las actuaciones más esperadas, la de Tanxugueiras.





Además de esta circunstancia respecto a los stands de A Calzada en la celebración de este año hay cambios en lo referente a la ubicación de las verbenas del viernes 5 y del sábado 6, que es cuando se espera a más gente. La actuación de las orquestas será en la zona de San Tomé, mientras que en la Praza do Concello habrá en todo caso discoteca móvil para el viernes y sábado.