Castrelo tendrá su propia Cabalgata con entrega de regalos y chocolatada gratis

Que ningún niño se quede sin regalo es uno de los objetivos de la Cabalgata de Reyes de este año en la parroquia cambadesa de Castrelo. Como marca la tradición tendrán su propia comitiva real para disfrute de los más pequeños y –como no podía ser de otra forma– también de los adultos. Así pues la cita es este viernes día 5. Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán el recorrido a las cuatro y media de la tarde desde el aparcamiento de la iglesia. Después seguirán un recorrido ya marcado que pasa por Fonte do Couto, Couto de Abaixo, Couto de Arriba, A Xesteira, A Bouza, A Barca, As Quintáns, Lourido, Sartaxes, O Facho, O Adro y terminando en el pabellón del colegio.



La cita cultural está organizada por la asociación Aires Novos de Castrelo y, además del recorrido de los tres Magos de Oriente por los puntos ya señalados de la parroquia, también habrá entrega de regalos a los pequeños, colchonetas y chocolatada gratuita para totos los asistentes. En el propio pabellón del colegio se instalará un servicio de cantina. En la programación está prevista la actuación en directo de Los Dinámicos.



La actividad no solo se centrará en la propia Cabalgata, sino que desde la asociación Aires Novos de Castrelo buscan hacer partícipes de estas fechas tan señaladas a todos los vecinos. Es por ello que también habrá premios para las tres casas mejor adornadas con motivos navideños de la parroquia.

No es el primer año que Castrelo tendrá Cabalgata propia. De hecho hace al menos dos años que esta propuesta se puso en marcha por parte de la asociación y que ha tenido una excelente acogida por parte de los vecinos y de las casas comerciales y colectivos que colaboran con ella.