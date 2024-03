Castro ante la crítica del PP por el cambio de nombre de los jardines: “Sorprende que a alguén lle poida molestar”

La concejala de Igualdade de A Illa, Laura Castro, y el BNG salieron hoy al paso de las críticas del PP al acuerdo plenario apoyado por nacionalistas y socialistas en el gobierno para rebautizar uno de los jardines de Goday como “Xardíns das Traballadoras da Conserva”.



La concejala indicó que “en ningún momento pensamos que existiría calquera tipo de polémica. Sorpréndenos que a alguén lle poida molestar a existencia dun xardín na honra dunha gran parte das mulleres traballadoras deste pobo”. Así, reiteró que existen dos jardines diferenciados que se llamaban igualmente “de Goday”: el ubicado frente a las casas modernistas y el anexo a la biblioteca. El nuevo nombre, además, fue entendido como “unha humilde homenaxe” a las “mulleres da conserva nas oito fábricas que chegou a haber no noso pobo”. De ahí la “sorpresa” por la posición popular.



Recordó la edil que los conservadores consideraron que el cambio de nombre debió hacerse “consultado co pobo”. En este punto, señala la concejala que en 2020 se aprobó una revisión del callejero que dio nombre a varias calles, entonces por el mismo procedimiento y con el PP votando “a favor”. Incluso recordaron que la ahora llamada Rúa do Concello iba a denominarse, por propuesta técnica, “Rúa A Vía” y se cambió a propuesta e idea un concejaldel PP, “que segue formando parte do grupo municipal”. “Aí si consideraron que o Pleno era soberano para poñerlle nome ás rúas e prazas”, lamenta.



Por ello, cree que al PP “ou ben lles molesta o nome” ou “quen o propón”. En cualquier caso, avanza que habrá placa y “algún acto máis” de homenaje a estas trabajadoras.