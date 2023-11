O Castro en la encrucijada: No hay relevo y la directiva solo valoraría seguir con “cambios radicais”

Tal y como se esperaba, no hubo relevo para tomar las riendas de la asociación O Castro de Baión. La entidad celebró dos asambleas en la noche del viernes, una ordinaria para dar cuenta del balance económico y de actividades, y otra extraordinaria en la que la directiva que encabeza desde hace años José Sabarís comunicó formalmente lo que ya había adelantado por carta: La firme decisión del equipo de ceder el testigo a otro.



Sin embargo, nadie quiso dar el paso adelante y esta vez el grupo de Sabarís no acabó aceptando otro mandato, como sí ocurrió la vez anterior. Ante esta situación, y frente a una numerosa participación, se planteó la cuestión clave: “Se non hai ninguén, cal é a solución?” En el aire flotaba la inquietud por colectivos tan arraigados como el grupo de teatro, la rondalla, baile tradicional o servicios cada vez más vertebrales en la parroquia, como la atención a personas mayores o con discapacidad.



La directiva saliente concedió entonces que si no había relevo “valorariamos” poder continuar, pero aquello solo podría plantearse si antes se transita por “cambiar cousas radicalmente”. “Xa non só no aspecto económico, senón tamén organizativo”. La directiva acumula “cansancio” y destaca el sobreesfuerzo realizado todos estos años en nuevos proyectos que también supusieron conseguir el Premio Galicia de Acción Voluntaria. Muchos de los presentes asumieron el compromiso de intentar materializar esos cambios, que pasarían tanto por un nuevo reparto de roles, como por una modificación de la financiación de la asociación. “Os ingresos fixos só supoñen o 20 % do presuposto anual” y eso hace que la directiva tenga que maniobrar cada año para buscar ayudas. Ahora, los socios pagan un euro al mes y ese podría ser uno de los caminos a emprender, una actualización de la cuota a quince euros. La asociación afrontará ahora el programa de Navidad y volverá a reunirse hacia enero.