Castro habla de “mini manifestación” y dice que la federación para el Pole Sport no puede hacerla el Concello

El Pleno de esta noche en Ribadumia abordó la controversia generada en la reciente Festa do Deporte, que dejó fuera a la asociación Pole Sport do Salnés, al no estar la disciplina federada.

El alcalde, David Castro, se refirió a la protesta del colectivo ante el auditorio como “mini manifestación” y subrayó que no está en manos del Concello la federación de la actividad. “Nin gobernando nós, nin aínda que gobernasedes vos”, dijo dirigiéndose a la oposición.

Desde Xuntos, Ramiro Lorenzo preguntó sobre las promesas del equipo de Castro al colectivo antes de las elecciones municipales: “Por que consideran que non se lle cumpriu o que se lle prometeu?”, planteó. “Iso teracho que explicar o colectivo”, atajó el regidor, que sí indicó que se detuvo a hablar con los críticos e incluso invitó al colectivo a asistir al Concello para mantener una conversación. “Inviteinos a todos a que viñeran, a falar con eles. Hai que sentarse”.

El primer edil mantiene la puerta abierta, “temos a predisposición de axudalos”, pero también insistió en que conseguir que se admita su federación no es algo que competa o pueda hacer el Ayuntamiento, sino que depende únicamente de “entidades superiores