CCOO explica su posición sobre el ERE de Atunlo y lamenta la actitud de la CIG

El expediente de regulación de empleo en Atunlo se cerró esta semana con un acuerdo aprobado por la mayoría de la plantilla con un impacto de 116 despidos y el posicionamiento encontrado de los sindicatos CCOO y CIG, con cruce de acusaciones incluído.



Los 80 votos a favor, 4 en contra y las 2 abstenciones de los trabajadores sacaron adelante este acuerdo, después de tres reuniones de negociación con la empresa, que en un primer momento iba a despedir a 136 personas.



Desde CCOO explican que “ningún acordo é bo se supón un só despedimento, por moi bo acordo económico ao que se chegue, para canto máis o deste expediente con un impacto de 116 despedimentos e indemnizacións con pouca mellora sobre os mínimos legais”. Asimismo, añaden, “menos nos gusta ver a difícil situación das traballadoras e traballadores preocupados por si chegarían a cobrar os seus salarios ou indemnizacións cando saben e son conscientes da difícil situación financieira da empresa, exixíndonos dende o primeiro día que a tramitación fose rápida para non arriscar a ter que acudir ao Fogasa”.



Es por ello, que al sindicato obrero le “incomprensible e dunha falta de respecto gravísima aos traballadores a actitude e conduta da CIG que se negou a asumir a decisión contundente do persoal laboral na asemblea”, pues consideran que se puso “en risco as necesidades mostradas polo persoal, pois a empresa esixía unanimidade na aprobación do acordo”, aunque al final asumió como suficiente la mayoría que tenía Comisiones.



“Peor aínda foi a provocación constante que realizaron ás persoas traballadoras, tratando incluso de provocalas chamando á Garda Civil para ser escoltadas ao saír da empresa. Saida que realizaron con cortes de manga e risotadas para provocar altercados aos que os traballadores con bo criterio non responderon”, asegura CCOO.