El CDL vilanovés: 9 años, medio millón de visualizaciones por semana y ahora también “Polo de Emprendemento”

En los nueve años que hoy cumple el CDL, no ha habido un solo día en que no haya publicado nada en su perfil de Facebook. “Desde 2015 ata agora, publicamos todos os días do ano. Somos o único perfil” de una administración o institución como esta “que publica todos os días”, explica Javier Piñeiro. No solo ofertas de empleo, sino los anuncios de su propia oferta formativa, cursos externos, así como ayudas existentes, al emprendimiento, pero también para otras áreas, como rehabilitación de vivienda o cuidados.

Además de toda esta actividad en redes, el tiempo de respuesta también es de récord. “O tempo de resposta medio de cada mensaxe que nos chega é de vinte minutos”. Nada queda sin atender, cualquier duda es resuelta o, al menos, encaminada.

Este solvente perfil en redes les trae de vuelta otros buenos resultados medibles, como otra de las marcas que tienen: más de 90.000 personas diferentes que, en una sola semana, vieron algún tipo de publicación en su Facebook.