La CIG reivindica que la explotación de Thenaisie por IGM “demostra a gran estafa do proxecto de Guillén”

Que la ribeirense Ignacio González Montes (IGM) vaya a reactivar la conservera Thenaisie Provoté es motivo de “satisfacción” para la CIG. Sin embargo, defiende que el hecho de que Tomás Guillén, el adjudicatario tras el concurso de acreedores, se haya desecho de la línea de producción y nunca llegara a reactivar la factoría grovense demuestra que “era unha gran estafa”, como “denunciamos sempre”, lo que le valió duras crítica de CCOO, generándose una división.



Rosa Abuín, responsable de CIG en Arousa, explicó que la firma barbanzana ya está trabajando en poner a punto la maquinaria y que sus planes pasan por ir aumentando la plantilla de las 14 trabajadoras actuales –como se contemplaba en el plan de liquidación– hasta recuperar los 130 puestos e incluso la facturación que venía teniendo Thenaisie, de 40 millones de euros. Para ello alcanzó un acuerdo con Tomás Guillén para alquilar la nave por un año, con opción de compra, así que también estarán a la expectativa porque “queda un pouco no aire o que pasará despois, tras mirar como lle vai neste tempo”.



Según el sindicato, la factoría no llegó a funcionar el mes raspado que estuvo en manos de la murciana Tomás Guillén. “O único que lle interesaba é o chalé onde estaban as oficiñas e arranxalo foi o primeiro que fixo como vivenda en primeira liña de praia. Solo vai vir de vacacións”, ironizó Abuín.



Relató que el 15 de febrero tomó posesión y subrogó a esas empleadas y el 11 de marzo ya pasaron a IGM. “Sempre denunciamos que non criamos nese proxecto tan fenómeno, de gran empresario que ía facer unha fábrica moderna, con producto engadido e ía ser a mellor de toda a comarca... Non durou nada, a abandonou, así que valoramos positivamente que se faga cargo Ignacio Montes porque, do contrario, estaría pechada e desmantelada. O tempo dounos a razón”, manifestó Abuín.



Un trabajador, miembro del comité de empresa, fue aún más duro señalando que “vendéronnos unha gran estafa, con hipocresía e cinismo, facendo a vida imposible para que o collera Tomás Guillén e agora zafamos, chega a salvación, pero que o pobo sabia que estiveron enganando e obrando de mala fe”. Todo esto en referencia a la defensa que hizo el otro sindicato con representación en el comité, CCOO, de esa oferta frente a otras.



No fueron las únicas críticas al grupo murciano. La sindicalista denunció que, de la nómina del 15 de febrero al 28 de febrero, “lle pagaron a metade, en sobre pechado e lle fixeron firmar como nómina íntegra. Este é o gran empresario que se ía facer cargo, pero non nos colle por sorpresa”. Asimismo señaló que la plantilla aún no cobró las indemnizaciones aunque calculan que esto quede solventado en breve.



Hay “satisfacción” en CIG porque IGM es una empresa del sector, que incluso ya trabajó en maquila con Thenaisie , con carga de trabajo “importante” en O Barbanza y que “sempre estivo interesada para ampliar su gama de produtos”. De hecho, calcula que, si todo va bien en cuanto a estado de los mercados y la producción marisquera, en mayo ya podrían reincorporarse entre 30 o 40 operarios.



No obstante, Abuín expresó su temor por las condiciones laborales: “É evidente que os contratos non van ser como cos proxectos anteriores, que agora terán que entrar con contratos máis en precario porque xa non teñen a antigüidade e tal e como está a reforma laboral, moito me temo que entrarán con contratos de empresas de traballo temporal”.