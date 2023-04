El Club Juventud Cambados celebra hasta el lunes una nueva edición de las Xornadas da Ostra

El Club Juventud Cambados celebra este fin de semana de puente una nueva edición de las Xornadas da Ostra, a precios populares de 12 euros la docena y seis la media ración. Los puestos se instalarán entre mañana y el lunes, en la Praza de Rodas y en la confluencia de las calles Real y Príncipe y permanecerán abiertos entre el mediodía y las 15 horas. Cuentan con la colaboración del Concello y de Cambados Zona Centro.

Su presidente, Eladio Oubiña, explicó que además de recaudar fondos para sus actividades, con estas iniciativas buscan fomentar la “economía circular”, “beneficiar tamén á hostalería, porque moitos deles son colaboradores nosos, e animar aos que non o son”. Lo mismo sucede con el producto. Esperan repartir lo habitual, unas 5.000 unidades de una depuradora cambadesa; de Mariscos Elvira, en esta ocasión.

En cuanto a la ubicación, Oubiña señaló que eligen el entorno de Fefiñáns, pues es la zona tradicional de vinos y el albariño es el acompañante más elegido para consumir las ostras. De hecho, no venden bebidas, para eso están los establecimientos del entorno que, además, “moitos non teñen ostra na carta, así que pensamos que non se fai competencia”.

El Concello colabora porque también es una forma de atraer a visitantes a la localidad en este puente. A la presentación asistieron los concejales Tino Cordal y Fernando Patricio, así como el presidente de los comerciantes, Juan Rey.