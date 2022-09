El Clube Mariño Salnés divulga su labor conservacionista y más desconocida con “Obra Viva”

El Clube Mariño Salnés inaugura mañana, a las 20:30 horas, en el Espazo Torrado una exposición compuesta por casi medio centenar de fotografías en las que exhibe la parte menos conocida de su labor: la de conservación del patrimonio de la navegación tradicional gallega con la recuperación y restauración de embarcaciones. La muestra se llama “Obra Viva” y podrá contemplarse hasta el 2 de octubre





La elección del nombre no es producto del azar. Hace referencia a la parte sumergida de un barco y que es fundamental para que cumpla su principal función, navegar. Y esto es precisamente lo que muestra, ese trabajo de puertas para adentro que realiza la asociación de puesta en valor y conservación de este patrimonio. “A xente sabe que temos dornas no pantalán, a escola, que saimos a navegar... Pero moitos descoñecen a parte menos visible, a de conservación e restauración do patrimonio e xa hai tempo que tiñamos ganas de mostralo”, explica su tesorera, Bétol Pichel.





Las instantáneas, que superan las 40, están realizadas en su gran mayoría por sus socios y están agrupadas en bloques temáticos para mostrar todo el proceso, desde la recuperación de los barcos abandonados y en gran parte donados por particulares, los trabajos de carpintería y reparación que hacen en su obradoiro y el final, la botadura y navegación, pero también otra parte del trabajo que realizan durante todo el año de guarda, las tareas de conservación, etc. Cabe recordar que todo este trabajo lo realizan los miembros del club de manera altruista, ayudados económicamente por diferentes iniciativas y ayudas de algunas administraciones. Siempre están abiertos a nuevas incorporaciones para disfrutar de la vela tradicional que, aseguran, engancha.