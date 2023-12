La Cofradía de Cambados devuelve al punto de cribado a una mariscadora que denunció y los críticos estallan

La Cofradía de Cambados ha devuelto a una mariscadora al puesto de cribado del que fue apartada hace meses por la directiva de su agrupación y tras lo cual denunció. Dirigió su demanda a la jurisdicción laboral como un caso de despido y tras un primer acto de conciliación llegó un segundo donde ambas partes alcanzaron un acuerdo. El caso es que los críticos lo ven con preocupación, pues acusan al patrón mayor de amparar su decisión en un proceso judicial mal planteado desde el principio, y “en contra de los intereses” del Pósito y, sospechan que, “en pago”, al apoyo de la profesional en la moción de censura que lo situó en el cargo.



Pedirán explicaciones, pues creen que “puede haber un presunto fraude procesal” y otras “irregularidades”. Explican que el acuerdo de apartarla es un acto administrativo y, por tanto, la vía de recurso sería la Xunta o los juzgados de lo contencioso. No obstante, la mariscadora acudió a la jurisdicción laboral y, como es norma, primero hubo un acto de conciliación en el SMAC en el que no se llegó a acuerdo. En aquel momento, la propia Cofradía alegó que esta persona es autónoma, con un permex y que la tarea de cribado es una labor incluida en el plan de explotación como pueden ser las vigilancias o las limpiezas y “por tanto, su reclamación es fraudulenta porque no tiene una relación laboral con la Cofradía, están simulándola”.

“Pretende engañar a la gente”

La demandante siguió adelante y llegó al siguiente paso, una conciliación previa a la celebración de un juicio donde, esta vez sí hubo acuerdo, siempre según los críticos, que lo consideran “ilegal, pues el patrón mayor lo hizo al margen y sin conocimiento de la Xunta Xeral o del Cabildo y contra los intereses del Pósito, pues ahora se supone que tendrá un salario y tememos que habrá que darle de alta en la Seguridad Social”, abundan.



También niegan el argumento aparecido en la resolución de Alejandro Pérez, donde dice que la decisión de reponerla “está homologado” por una notificación judicial del Juzgado de lo Social que llevó el asunto. “Pretende engañar a la gente porque lo único que hay es un decreto del letrado de Justicia (antiguo secretario) dando conformidad a que se alcanzó un acuerdo dentro del marco legal, pero no entra en la forma, no analiza que la demanda no tiene cabida en la jurisdicción laboral”, insisten.



Así las cosas, no cesa la crispación en este Pósito y, precisamente, la mariscadora denunció en su momento que la apartaron en represalia a haberse alineado con el equipo de Pérez.