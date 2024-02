La Cofradía de A Illa pide medidas ante sus problemas específicos de marisqueo, pesca deportiva y furtivos

La Cofradía de A Illa de Arousa aprovechó ayer una visita del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para solicitar ayudas y acciones frente a sus problemas específicos, como los derivados del furtivismo, la pesca deportiva o la situación particular de sus bancos marisqueros.



El titular de Mar explicó en su visita la orden de ayudas publicada ayer mismo para todo el sector. Más allá de estas, las mariscadoras isleñas plantearon su situación, de más difícil encaje, al contar en sus bancos con “un 80 % de tallas non comerciais”, explica el patrón mayor, Juan José Rial Millán. Ante esta situación, “seguir traballando sería contraproducente, sería condenar próximas campañas”. Por ello, rogaron explorar “que posibilidades habería para nós, porque non tivemos a gran mortandade por baixada de salinidade” de otros Pósitos en la Ría. A Illa sí sufrió una mortandad más restrictiva, específicamente en la almeja fina y en menor medida en la babosa. No obstante, la principal preocupación ahora es la falta de talla comercial, que queda reducida a un 20 %.



Con este panorama, “non é posible acollerse ao cese de actividade”, así que la Cofradía planteó al conselleiro el estudio de otras formas de acogerse a fondos. Por ejemplo, que por los “traballos de traslado, limpezas, etc.” pudiera percibirse remuneración.

Furtivos y pesca deportiva

También se habló en la reunión de los problemas de furtivismo, no solo en las playas, sino también los que hacen uso del buceo, para lo que solicitaron más vigilancia.



La pesca deportiva es otra de las amenazas crecientes. Desde la Cofradía también solicitan mayor control sobre este asunto. El patrón mayor explica que este tipo de pesca está habilitada “sete días á semana”, con un máximo de cinco kilos. “Cremos que con dous días sería suficiente para coller os quilos”, porque lo contrario supone una amenaza para algunos recursos. “Chegou a haber 70 ou 80 barcos ao chopo, mañá e tarde, sen control ningún”, constando en el Pósito que algunas de estas embarcaciones llevaron a tierra “ata 25 quilos”. Por ello, piden al menos que se establezcan controles a la pesca deportiva en igualdad de condiciones que la profesional. La situación actual preocupa, en tanto que, cuando salen las artes profesionales a por este tipo de pesca, “xa se extraeu case todo o recurso”. Otra posible opción pasaría por fijar la pesca deportiva solo sin muerte.

Regeneraciones con japónica

Otra de las cuestiones puestas ayer sobre la mesa son las regeneraciones de bancos marisqueros. La Xunta avanza que volverán a apostar por ellas, pero desde A Illa plantean que, debido a los cambios en las condiciones ambientales, tal vez sea más efectivo centrarse en las especies “máis resistentes” como la almeja japónica, “tantos anos nas nosas rías que xa non pode considerarse foránea”.

Depredadores

Finalmente, hablaron sobre medidas posibles para limitar los daños en los bancos que causan especies depredadoras, sobre todo “as ouxas e os cangrexos”. “As ouxas non podemos sacalas” debido a la normativa. Alguna solución intermedia pasaría por su “traslado desde a Ría cara a costa, xa que hai estudos de alta supervivencia da raia”, una especie similar.



Ayudas

El conselleiro comunicó de primera mano las ayudas directas y extraordinarias por 4 millones de euros aprobadas en el último Consello de la Xunta y, a la vez, las líneas generales del Plan de Competitividad y Sostenibilidad del Marisqueo en Galicia 2024-2025, un conjunto de actuaciones que, abierto a las contribuciones del sector, prevé movilizar a corto y medio plazo un total de 123 millones de euros. También criticó al Gobierno central por la falta de respuesta a la solicitud de zona catastrófica por la mortandad de marisco.

el pósito ampliará su sistema de realidad virtual para divulgación

La Cofradía mostró ayer al conselleiro do Mar su proyecto de aula de interpretación. Se trata de una acción divulgativa entre escuelas y visitantes sobre las labores de marisqueo y trabajos del Pósito. Tienen un acuario con las especies propias de la Ría y algunas invasoras. También gafas de realidad virtual que permiten en unos minutos dar un paseo digital por las playas donde trabajan las mariscadoras, marisqueo a flote, la extracción de camarón en bateas así como la de otras especies por los buzos. El vídeo virtual, de unos cinco minutos, será ampliado en el futuro para incluir más artes de pesca y marisqueo.