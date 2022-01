La Cofradía recibirá una visita técnica para cerrar el proyecto de reforma y ampliación de la lonja

La Cofradía y Portos de Galicia siguen dando pasos para contar por fin con una lonja adecuada a los tiempos y a la dimensión de la actividad económica que genera el sector en Cambados. La maquinaria para redactar el proyecto está en marcha y próximamente recibirá la visita de técnicos para estudiar “in situ” el boceto con las propuestas del Pósito sobre la necesidades de estas instalaciones, que serán ampliadas y reformadas de forma casi integral.



Este es el propósito de la entidad cambadesa que lleva unos años reclamando una mejora porque fue construida en 1991 y presenta importantes deficiencias, además de falta de espacio. Hasta llegar al punto de que el patrón mayor, Ruperto Costa, señala que a día de hoy se parece más a un “alpendre” y pide una “reforma a gritos”. La cuestión no es menor ni se trata únicamente de un tema estético. Presenta deficiencias que incluso comprometen el cumplimiento de las medidas legales sanitarias y además, se les ha quedado pequeña, muy pequeña. Costa indica que directamente no tienen espacio porque la actividad ha crecido considerablemente en los últimos 30 años. El puerto cambadés es uno de los más importantes de bajura y no solo eso, marineros de otros muelles también la eligen para vender sus capturas.



Hace ya un par de años que la Cofradía San Antonio empezó a hacer más fuerza ante la Xunta para ejecutar un proyecto de remodelación y Portos le tomó la palabra. Así las cosas, poco después lo incluyó en un paquete para redactar proyectos constructivos y de mejora de instalaciones en toda Galicia: más de 50 proyectos para muelles de las tres provincias, entre los que se encuentran otros arousanos como A Pobra, Aguiño, Cabo de Cruz, O Grove, Rianxo, Sanxenxo, Vilanova y Carril. Los contratos, divididos en diferentes lotes, se adjudicaron el pasado verano.



En concreto, Portos contrató la redacción de los estudios previos y proyectos constructivos necesarios para ejecutar las obras. En el caso de la rula cambadesa, son unos 20.000 euros, y la Cofradía espera recibir en las próximas semanas a los técnicos para ver las instalaciones en primera persona y empezar a trazar las actuaciones concretas. Para ello ya cuenta con un boceto con sus peticiones. El patrón mayor señala que tienen trazadas las principales líneas de actuación que esperan se tomen en consideración.



Así las cosas, por el momento tampoco hay una idea de cuánto podrían costar estos trabajos, pero se espera un importante montante teniendo en cuenta que las necesidades pasan por una reforma integral y ampliación. Seguramente también por actuaciones sobre las condiciones estructurales del edificio, además de medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones.



El Pósito también está pendiente de recibir otra importante ayuda de la Consellería Mar para la renovación de la fábrica de hielo. Lleva parada desde el pasado mes de julio y su vida útil ha llegado a su fin por un irreversible deterioro del circuito y su antigüedad. l