La Cofradía de Cambados renueva la maquinaria de cribado y pesado con una ayuda autonómica de 110.000 euros

La Cofradía de Cambados ha renovado la maquinaria de cribado y pesado del punto de control de las mariscadoras gracias a una subvención de 110.000 euros de la Xunta. Su delegado en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer a la entidad y explicó que esta línea autonómica dejó un total de 350.000 euros en pósitos de toda la provincia, de un total de 650.000 euros en toda la comunidad.



El delegado fue recibido por los responsables del Pósito y alabó el “gran traballo realizado polo equipo directivo” del patrón mayor Alejando Pérez, así como de todos los profesionales del sector, que “máis aló do seu traballo no mar, están sempre atentos a calquera subvención ou axuda que lles permita mellorar as súas condicións de traballo e produtividade”, lo cual permite que “os fondos públicos se aproveiten da mellor forma posible”, añadió.

Requera con autoridades, como el alcalde de Cambados, y directivos del equipo del patrón mayor, Alejandro Pérez



Según fuentes autonómicas, la ayuda concedida a San Antonio se destinó a la renovación de esa maquinaria y a otras actuaciones. En definitiva, a “melloras nas súas instalacións e servizos orientados á eficiencia enerxética, á protección do medio ambiente, á seguridade laboral, á mellora da rastreabilidade dos produtos ou á seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos”.



Las mismas recordaron que la Xunta destinó el año pasado más de 2,1 millones de euros a instalaciones y actividades relacionadas con los trabajadores del mar de Cambados, con ayudas que permitieron, “ademais de fomentar o desenvolvemento pesqueiro e protexer a biodiversidade, mellorar a fábrica de xeo e o edificio da lonxa”. Reguera indicó también que esta cofradía “é unha das máis importantes de Galicia, sendo que o porto de Cambados conta coa cuarta flota do cerco máis numerosa da comunidade autónoma. Ademais explota algúns dos areais máis importantes para o sector marisquero galego, facturando o ano pasado máis de 5 millones de euros”.