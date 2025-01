La Cofradía de Vilanova incorpora un tractor, máquina con motobomba y un motor fueraborda con ayuda de Mar

La Cofradía de Pescadores A Pastoriza de Vilanova de Arousa incorpora nueva maquinaria y material a través de una ayuda autonómica. De esta forma, se desarrolló un proyecto para la adquisición de maquinaria para el marisqueo a través de una aportación autonómica de 180.000 euros.



En concreto, se dota así a este colectivo de profesionales del mar de un nuevo tractor remolque con grúa, de una máquina con motobomba y de un motor fueraborda.



Con motivo de esta inversión, la Cofradía recibió hoy por la tarde la visita del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acompañado de la directora xeral de Desen­volvemento Pesqueiro, Marta Villaverde. Los representantes del gobierno gallego fueron recibidos por directivos y personal del Pósito vilanovés, con el patrón mayor, Rosalino Díaz, al frente, así como por representantes del Concello, encabezados por el alcalde, Gonzalo Durán.



El titular del departamento explicó que la Cofradía vilanovesa fue una de las entidades beneficiarias de las ayudas de la Consellería do Mar a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) Ría de Arousa, para esta finalidad.

Mejorar los bancos

Villares destacó el papel de los Galp, dependientes de la Consellería, como instrumentos esenciales en la transformación y dinamización de la actividad pesquera y puso en valor que esta iniciativa permite reducir el consumo energético, rebajando a su vez las emisiones de dióxido de carbono, algo fundamental para mitigar los efectos del cambio climático, subrayaron desde la Consellería.



Una actuación que, además, “fará posible mellorar o substrato dos bancos para facilitar a fixación e desenvolvemento dos moluscos bivalvos e recursos específicos, así como mecanizar o proceso de remoción”.

Más seguridad

En esta línea, Alfonso Villares también señaló la mejora de la seguridad en el trabajo de los profesionales del mar gracias a la reducción de los riesgos de lesión derivados del esfuerzo en la remoción y limpieza de los bancos.



Igualmente, desde Mar destacaron el “reforzo” de un “sector estratéxico para as economías e a xeración de emprego nas zonas costeiras”.



El responsable autonómico reiteró que este proyecto ahonda en la línea de trabajo de la Consellería do Mar “na procura da mellora dos equipamentos e infraestruturas portuarias”, “así como na potenciación, modernización e transformación do conxunto do sector marítimo pesqueiro”, con el objetivo de que “sexa cada vez máis competitivo e sostible”, concluyó.