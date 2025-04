La Cofradía de Vilanova tomará medidas legales contra Aproamar por las “difamacións, mentiras e calumnias”

El patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, respondió ayer de forma contundente a Aproamar, la asociación de profesionales autónomos del mar, contra quien tomará medidas legales por las “mantiras e calumnias” vertidas contra la gestión del Pósito y contra su persona. “Quen dirixe realmente Aproamar?”, se preguntó Díaz, que acusó a la entidad de intereses partidistas en su forma de actuar.



Tampoco pasó por alto la forma de proceder del PSOE autonómico al elevar al Parlamento la situación del Pósito vilanovés, sin tan siquiera ponerse en un primer momento con el órgano de gobierno de la Cofradía ni solicitar ningún tipo de documentos sobre su situación económica, aunque subrayó que “nós da política non queremos saber nada”. De hecho, Díaz no ocultó las pérdidas del pasado curso, que vincula a que un “95% da facturación é do marisqueo”, que sufrió en 2024 una importante crisis en toda la Ría con mínimos históricos: “A perda é grande pero imos a tomar medidas”. No obstante, sacó pecho por la gestión del año 2023, que se cerró con un superávit de 37.000 y una facturación similar a la del año 2022, cuando el órgano de gobierno era otro y se cerró con un déficit de 80.000 euros. En cualquier caso, Díaz negó que haya retrasos en el pago de proveedores y que solo existe una factura sin pagar sobre la que pidieron explicaciones al cobrador “para que nola explique”, enfatizó Díaz.



Elecciones para cubrir ausencias

Denunciaba también Aproamar estos días la falta de elecciones parciales para la cobertura de las ausencias en la xunta xeral y el cabildo. Algo que Díaz definió como “hipocresía” a tenor de la situación que está sufriendo el Pósito con varias bajas laborales. Así, indicó que en los últimos meses una única trabajadora tuvo que asumir toda la gestión, por lo que se “acabou vendo desbordada” ante el inicio de la campaña marisquera, la tramitación de subvenciones... Circunstancia por la cual la Consellería do Mar resolvió que no era factible la realización de las elecciones.



En cualquier caso, añadió Díaz, recientemente se incorporó tras un periodo de baja la secretaria, a la que ya se le encomendó la convocatoria de las elecciones parciales para cubrir dichas ausencias, que se esperan realizar en cuanto sea posible.



Procesos legales

No eludió tampoco la existencia de denuncias de acoso laboral y por retirar el teletrabajo que se dan tanto a nivel personal como por la condición de patrón mayor contra él mismo. Unas sentencias que por el momento están resultando favorables a Díaz, que lamentó el coste que en gastos judiciales que estos procesos suponen para la Cofradía de Vilanova.



Vertidos O Ariño

Por último, entre una serie de otros temas, el patrón criticó las acusaciones por el cierre del banco marisquero de O Ariño y señaló que recientemente se realizó una reunión a tres bandas entre el Concello, la Cofradía e Intecmar, en la que el Pósito presentó una analítica realizada con fondos propios con resultados “de momento bos”. También el Concello y la concesionaria del agua, Espina & Delfín, realizaron otro muestreo con buenos resultados, por lo que se encuentran ahora “a espera de que Intecmar abra O Ariño, cousa que para a nosa economía é fundamental”, concluyó el patrón.