La Cofradía de Vilanova se une a un proyecto autonómico para la gestión de las macroalgas

La llegada masiva de algas a las playas es un problema al que tienen que hacer frente con frecuencia cofradías como la de Vilanova de Arousa. Las mariscadoras dedican una parte de su trabajo a quitar estas especies de los arenales, para evitar que muera el marisco que cultivan. Pero qué hacer con todo ese manto verde retirado sigue siendo un problema que gestionar para el Pósito vilanovés, tal y como detalla el patrón mayor, Rosalino Díaz.



Algunas de las posibles salidas pasan por el control de determinadas especies de macroalgas e incluso por la explotación comercial de este recurso. Para ello, la Cofradía de Vilanova acaba de adherirse a un proyecto investigador a nivel autonómico sobre esta cuestión.



A nivel gallego

El Consello da Xunta aprobó este mes de mayo un convenio que articula el proyecto, bautizado como Algaprox. El acuerdo de colaboración lo rubrican la Consellería do Mar y la Universidade de A Coruña.



Al desarrollo de esta iniciativa, cofinanciada a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de la Acuicultura (Fempa), el gobierno gallego acerca 61.000 euros y permite dar respuesta a la propuesta realizada por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de Corón, en Vilanova; la Federación Galega de Confrarías de Pescadores; los pósitos de Vilanova de Arousa, Ribadeo y Cangas, así como por la Organización de Produtores de Marisco e Cultivos Mariños da provincia de Pontevedra.



El objetivo, detallan desde la Xunta, es el “estudo da explotación de macroalgas de interese comercial, co fin de impulsar unha xestión sustentable e o cultivo do recurso”. “As macroalgas mariñas resultan determinantes na formación e funcionamento dos ecosistemas costeiros polo que é preciso protexelas, regulando a súa explotación”, añaden desde el ejecutivo autonómico. “Porén, o proxecto, cuxo prazo de execución é 2025-2027, abordará diversas experiencias con especies de algas de interese para o sector pesqueiro e marisqueiro, ben sexa porque supoñen un recurso, posúen un valor comercial ou porque a súa proliferación prexudica tanto ao ambiente como ao recurso”.

El convenio une a Mar, Universidade de A Coruña, CIMA, Federación de Cofradías y varios pósitos de toda Galicia



Esta última sería una de las principales preocupaciones de la Cofradía de Vilanova, ya que el habitual manto verde amenaza con aumentar la mortandad de almeja. Este es, junto a las ouxas, rayas que depredan marisco bivalvo, una de las principales amenazas actuales, valora el patrón mayor vilanovés. Lino Díaz explica que, una vez retiradas las algas de las playas, “estivemos tendo problemas de depósito, non hai onde botalas”. Disponen de unas fincas cedidas por vecinos, pero en esta temporada “comeza a haber moitísima alga” y necesitan una solución definitivas. Además de este proyecto autonómico, tantean otras alternativas, como la gestión por una empresa especializada e incluso buscaron “outra opción, como son contedores” donde acumularlas, aunque supone un coste extra para una Cofradía cuya economía se ve al límite por drástica caída de recurso.



El proyecto liderado por Mar y Universidade de A Coruña realizará muestreos de especies de algas en el litoral gallego, para “coñecer a súa distribución real e actual, así como para determinar as mellores formas de aproveitamento e xestión no caso das autóctonas, e de control ou erradicación, no caso das foráneas”.

Acciones por especies

Se contemplan acciones como la “experiencia de mellora de manexo de Himantalia elongata, en que se explorarán formas eficaces de colleita que maximicen as probabilidades de recrutamento natural”. También se trabajará con el refuerzo de poblaciones de Himantalia elongata, mediante siembra de embriones, “co fin último de garantir a sustentabilidade do recurso”.



En el caso de Sargassum muticum, se trabajará en mecanismos de control o minimización de su impacto negativo sobre el medio ambiente o sobre recursos marisqueros. Incluso se investigará “se sería posible eliminala en determinados lugares de especial importancia ecolóxica e/ou económica”. Otra experiencia de control se llevará a cabo sobre el alga Ulva clathrata, ensayando “unha forma de manexo da especie para minimizar os efectos perniciosos que supón a súa proliferación sobre os bancos marisqueiros”.



Con Undaria pinnatifida se determinará su impacto ecológico y socioeconómico —ya que se trata de un alga comercializable— en los diferentes hábitats que coloniza: bateas, puertos, fondos marinos y zonas intermareales.



Finalmente, se trabajará una experiencia de herbivoría sobre Himantalia elongata y Undaria pinnatifida, en que, mediante jaulas de exclusión y cámaras de vídeo submarinas, se analizarán los efectos de la depredación sobre las poblaciones de estas especies.

Algario

Ademais, se realizará una colección de algas de toda la costa gallega, denominada “Algario CIMA”. “Recolleranse e herborizaranse diferentes exemplares de algas” para confeccionar así una base de datos con información sobre todas las especies.