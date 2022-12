El colector litoral deriva en una guerra diálectica entre partidos y una relación cada vez más distante entre concellos

La renovación del colector litoral de saneamiento entre Cambados y Vilanova hace tiempo que tensa la dialéctica política, pero ayer esta guerra dio un paso más, con reproches cruzados a las administraciones de diferente color. Vilanova carga contra Cambados y contra Costas del Estado, que administra el Gobierno izquierdista de Madrid. El gobierno cambadés replica contra el PP y apunta a la Xunta de Rueda.



Los populares comparecieron en el Consistorio de Vilanova, donde el regidor, Gonzalo Durán; el teniente de alcalde, Javier Tourís, y la edil y candidata conservadora en Cambados, Sabela Fole, dieron una rueda de prensa para retar al alcalde socialista, Samuel Lago. La cosa es que si Costas del Estado está dispuesta a dividir el proyecto denegado en su conjunto y autorizar, por lo menos, el tanque de tormentas y un bombeo nuevo, que lo diga con papeles. Eso, que el proyecto se podría partir y que la primera fase sería autorizable, lo adelantó esta semana el alcalde cambadés. Pero en Vilanova dijeron ayer con todas las letras que no se fían de su palabra, ni de la de Costas.



“Lo que dijo lo tiene que apoyar con pruebas”, porque “la palabra del alcalde de Cambados y de Costas no nos vale para nada”, “no me lo creo”. Así de rotundo fue Durán, que apostilló que “no tenemos ningún papel que refrende lo que dice el alcalde de Cambados”. “O nos presenta esa documentación, o debemos asumir que nos mintió”. Vilanova pide un informe, acta, acuerdo o “algo”, un documento que pruebe que Costas autoriza esa ejecución por separado del tanque de tormentas y el bombeo.

Xunta o Estado

Tras la dura comparecencia, el regidor socialista realizó una valoración y en ella contestó este extremo: “Non fai falta ser licenciado en Dereito para saber que para que Costas emita un informe, haberá primeiro que solicitarllo e presentar unha documentación, facer unha separata do proxecto e enviarlla”.



Durán había dicho que el proyecto está “presentado” en Costas y eso es cierto. Pero también lo es que nadie ha entregado allí una propuesta de modificación del mismo, como dice el cambadés.



Pero es que, mientras Vilanova pone el balón en el tejado de las administraciones socialistas, Cambados lo pone en el de la Xunta del PP. Lago afirma que la instalación del tanque de tormentas “está fóra de dominio público” por lo que “está sometida a informes de Costas de Galicia, non de Costas do Estado. Sería a Xunta do PP a que tería que informar favorable ou desfavorablemente”.

Dialéctica caldeada

Más allá de la cuestión de la responsabilidad del siguiente movimiento, las declaraciones de ayer incluyeron mucho de ariete contra el rival político. De un lado, Durán, señalando que “la peor lacra de Cambados es desde que entró el PSOE a gobernar”. Todo esto le parece “un intento de blanquear a Costas y, si no hay papeles, de lo más burdo e inútil; tratando de ganar tiempo hasta mayo. Una persona así no es digna de estar de alcalde, primero porque no es el que se presentó a las elecciones, que ahí engañaron a todos los vecinos”, llegó a decir. Y, “segundo, porque están mintiéndonos”.



Tampoco tendieron puentes desde Cambados. Lago calificó la reacción de Vilanova de “sorprendente” y de “pataleta infantil que non entendo”, acusando a Sabela Fole de “ir en contra do sector depurador de Cambados” y señalando que el PP “votou tamén en contra do pavimentado do vial de acceso ás depuradoras, polo que isto tampouco é novo”.



Lago dice contar con la totalidad del apoyo de los sectores del mar de su municipio, pero en Vilanova dudan de ello. Tourís aseguró, incluso, que “la industria no se fía del alcalde (de Cambados)” y el sector se habría reunido con Vilanova un solo día después de con el regidor cambadés: “No se fían de él”, insistió.

Los movimientos

Vilanova anunció esta semana que interpondrá recurso contencioso contra la decisión de Costas. Por su parte, Sabela Fole afirmó que ayer mismo presentaría por registro un escrito en el Concello de Cambados exigiendo que se le remita el papel del supuesto beneplácito de Costas a Lago a la ejecución del tanque de tormentas. Así que habrá más capítulos. De eso, seguro.