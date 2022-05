El colegio de Baión acogerá el lunes una protesta para pedir un pabellón

La comunidad educativa de Baión ha decidido elevar la voz para conseguir un ansiado pabellón para el colegio, una reivindicación histórica que termine con una precaria situación durante la práctica deportiva de los alumnos.





Con tal motivo, se ha convocado un acto reivindicativo para el próximo lunes, 30 de mayo, a las 14 horas, en el colegio. Se trata de una “manifestación para reivindicar un pavillón para a escola”, cita que se abre no solo a padres y madres de alumnos, sino “a toda a parroquia”. Y es así porque, consideran, “en todas as casas hai persoas que foron, son ou serán integrantes deste colexio”, argumentan.





Condiciones “insalubres”

La convocatoria circula ya por redes sociales, rogando el máximo apoyo para que se escuche la reivindicación en la Consellería de Educación de la Xunta. Reafirman la importancia de que los vecinos acudan a la cita, “xa que as condicións nas que os nenos están a realizar as actividades de educación física non son as axeitadas, ademais de ser insalubres”, valoran.





Por todo ello, los convocantes esperan contar también con el apoyo del Ayuntamiento y del mayor número posible de vecinos, con el lema “polos nenos que están e polos que estarán”.