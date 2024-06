El Colexio Salesianos de Cambados proyecta la impartición de un Ciclo Medio de Peiteado para 40 alumnos

El Colexio Salesianos A Mercé ha recibido autorización para impartir un Ciclo Medio de Peiteado e Cosmética Capilar. No obstante, está a la espera de recibir el visto bueno para hacerlo mediante un concierto educativo y de eso dependerá si lo pueden poner en funcionamiento de cara al próximo curso escolar.



Serán dos unidades con un total de 40 alumnos y el objetivo es poder dar continuidad a la formación que ya ofrece con el ciclo de grado básico de Peiteado e Estética, porque “o noso horizonte é permanecer sendo un centro de referencia na contorna do Salnés, tanto na ESO como nos CFGB e agora tamén no CM”, así que ampliar su oferta formativa “é un obxectivo a curto e medio prazo, para continuar ofrecendo unha formación integral do noso alumnado”, explicó la dirección.



Asimismo, espera que la Xunta apruebe la solicitud del concierto porque “a nosa intención non é ofrecer o ciclo polo ensino privado senón polo concertado, de xeito que sexa gratuíto para o alumnado e as súas familias”, explicaron las mismas fuentes.

El DOG de ayer publicaba estos cambios, así como la retirada de la autorización de cuatro unidades de ESO, cuyos conciertos fueron suprimidos entre en 2021 y 2022 y el centro tampoco lo estaba ofertando de forma privada. Aún así mantiene una línea concertada de ese nivel educativo y en ese tiempo logró el concierto para los ciclos básicos Agrojardinería y Peiteado.