El comercio local de Vilanova repartirá esta Navidad 700 premios de hasta 300 euros en su campaña de rascas

Los comercios de Vilanova ponen en marcha, un año más, una campaña promocional de Navidad. En esta ocasión, se echa de nuevo mano del formato rasca y gana, dando nuevos pasos: Se incrementa el número de boletos, ya que se pasa de los 30.000 del año pasado a los 40.000 de la presente campaña. En total, se incluyen 700 premios.





Estos consisten en bonos de dinero que se pueden canjear directamente por compras en cualquiera de los establecimientos participantes en la campaña navideña. Habrá premios de 5, 10, 20, 50, 100 , 200 y 300 euros.





Los plazos

La campaña comenzará a funcionar el 15 de diciembre y se prolongará hasta el 15 de enero. La mecánica será similar a la otros años: Por compras realizadas en comercios adheridos a la iniciativa, se entregarán rascas a los clientes, que podrán comprobar directamente si han sido o no agraciados con algún premio.

No obstante, aquellos rascas que no presenten premio directo, todavía darán derecho a otra tentativa, puesto que todos estos boletos no premiados entrarán a un sorteo de un vale de compra por valor de 100 euros. Un importe que también podrá canjearse por compras en la misma relación de establecimientos.

Eso sí, los comercios y negocios que quieran participar, deberán inscribirse, remitiendo un correo electrónico, entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, a comerciolocalvilanova@gmail.com.

En fechas posteriores, la organización remitirá a los inscritos una fecha en la que poder recoger los materiales de la campaña.





En la iniciativa colaboran Vilanova Centro, la Asociación de la Plaza de Abastos y el Concello, que vuelve a apoyar la iniciativa con una aportación económica de 14.000 euros.





Un 400 % de más ventas

La presentación de la campaña tuvo lugar hoy en el Consistorio, con representantes del gobierno local como el regidor, Gonzalo Durán, y el teniente de alcalde, Javier Tourís, así como de Vilanova Centro. Allí indicaron que las ventas en el comercio local aumentaron en la pasada Navidad “un 400 % con respecto ao ano anterior” y esperan que este año los datos sean igualmente positivos.