La comisión de fiestas de San Martiño asume la organización de los festejos de la Virxe do Carme de O Grove

La nueva Comisión de Festas do Carme de O Grove presentó esta mañana a su equipo y avanzó las fechas de una de las fiestas más importantes de la villa meca que honor a la patrona de la gente del mar, que este año se celebrarán del 13 al 17 de julio.



En cuanto a la comisión, se trata de rostros más que conocidos en el municipio ya que el equipo que la conforma es el mismo que el de la la comisión de fiestas de San Martiño, liderados por Óscar Padín, que repite como presidente. “Tomamos esta decisión a petición do Concello xa que as alturas que estamos ninguén se fixera cargo da organización da festa e o tempo apremia para que O Grove non se quede sen as súas festas do Carme”, explicó la comisión.



En la presentación estuvieron presentes el alcalde José Cacabelos, la edil de Cultura, Noemí Outeda,y representantes de la comisión y de colectivos colaboradoras como la asociación dos Dolores, la asociación Virxe do Carme, Paradanda-Mecos, Cantodorxo y la Coral de la Cofradía de San Martiño.

Colaboración económica del Concello



Asimismo, agradecieron el trabajo de la anterior comisión que “non poden continuar por motivos persoais e laborais”, y avanzaron que la colaboración del Concello para la fiesta de este año es de 22.000 euros que se podrán incrementar con la recaudación de la instalación de las atracciones en el recinto, que por primera vez será gestionado por la administración local sacando las plazas a concurso entre los feriantes.



La comisión presentó el cartel de las fiestas que poco a poco irán llenando de programación. “Para nos é todo un reto e dende xa poñemos todo o noso traballo,experiencia e empeño en poder programar as mellores festas posibles co tempo que nos queda por diante,contando coa experiencia dos colectivos e persoas que tamén aportan o seu gran de area para que todo saia ben” señalan los nuevos organizadores.