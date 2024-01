Las comisiones de fiestas de Cambados, en pie de guerra: "O Concello ía apoiarnos máis e baixa as axudas”

Las comisiones de fiestas populares de Cambados se han levantado en pie de guerra contra el Concello. Todo empezó con la bajada de sus ayudas en un 42 %, pero además creen que “tras dúas décadas igual”, había llegado el momento de “buscar novas formas de convocatoria e fórmulas de colaboración mediante axudas directas ou indirectas, como poden ser convenios e incluíndo as entidades culturais locais”. Todo esto lo querían manejar en “privado”, pero esta veintena de asociaciones del centro y las parroquias decidieron hacerlo público ayer tras “case tres meses intentando reunirnos co alcalde, Samuel Lago” para abordar su situación. Además, censuraron que después de trascender sus intenciones, justo les hayan convocado para la semana próxima: “Non é casualidade, tiveron tempo dabondo, pero a vontade do Concello pareceunos nula”, clamaron en una comparecencia realizada en la Cultural, con representación de las que pudieron acudir bajo un lema común: “Basta xa, ata aquí chegamos”.



Cuando salieron las bases a las que tenían que acogerse para recibir una ayuda por actividades realizadas en 2023, ya el PP denunció la bajada de la partida para ellas de 12.000 a 7.000 euros. Era octubre y las afectadas lo recibieron con “sorpresa” porque en un “Pleno do ano pasado acordaran que ían a apoarnos máis porque entendían o noso esforzo”. El caso que el reparto de esa cuantía llevó a que algunas “nin realizaran os trámites xa que a axuda é casi nula e ridícula para o rompecabezas que supoñen”, expusieron ayer mediante un comunicado consensuado.



Tampoco entienden los argumentos ofrecidos en su día por el alcalde, señalando que la reducción se debía a una ampliación de los premios del Entroido porque “apoiamos a suba a esta e a outras actividades, pero non compartimos que ninguén se vexa afectado”. En este caso, ellas. Asimismo se quejaron de cambios en las bases “sin previo aviso”.



Ante esta situación, explican que ya en octubre hicieron piña y solicitaron una reunión con Lago siguiendo varias vías hasta que en noviembre, el concejal de Festexos y socio de Somos, Tino Cordal, “nos dixo que tomaba a voz no tema por parte do Concello”. Pero desde entonces, solo les han pedido “paciencia” porque estaban “desbordados polo Nadal”, se quejaron.



Según su relato, la única vez que han visto lo que consideran una verdadera voluntad de recibirlos fue esta semana y precisamente tras convocar a los medios y presentar por registro una petición para que el asunto se abordara en el Pleno de la Corporación, pues también les gustaría que estuvieran el resto de socios del cuatripartito e incluso la oposición, porque “as festas son de todos os veciños, as comisións veñen e van” . Según explicaron, Cordal les habló de si el martes o el miércoles y al cierre de esta edición se iban a volver a reunir para tomar decisiones. No obstante, quisieron dejar claro que se comprometen a “seguir traballando en buscar solucións” porque “se algo nos caracteriza é o esforzo e o traballo que facemos de balde polas nosas festas, sacando tempo das nosas familias”. Por eso, dicen que también piden “respecto” a los gobernantes.



Detallaron que primero se dirigieron al regidor socialista porque “cando acudía a actos viamos que se preocupaba polo noso funcionamento”, pero también recordaron unas palabras de su socio del BNG y concejal de Cultura, Liso González, sobre la importancia de estas entidades.