La concejala isleña Laura Castro dimite por motivos personales y la sustituye Manu Otero

La concejala de Servizos Sociais, Igualdade, Xuventude e Cultura, Laura Castro, ha presentado su renuncia al acta por “motivos de índole estritamente personais” y en su lugar entrará en la Corporación su compañero y número 4 del BNG, Manu Otero Outeiral, que se encargará de las áreas de Cultura y Xuventude, informaron fuentes de la agrupación.

Las mismas indicaron que se dará cuenta de la marcha de Castro en el pleno de este viernes, día 3 de enero, y que después se solicitará a la Xunta Electoral la credencial de concejal de Otero.



Desde el Bloque agradecieron el trabajo realizado por Laura Castro durante su año y medio en el cargo, tanto “na posta en marcha” del bipartito con el PSOE como su “esforzo e dedicación” en sus áreas, además de que “deixa as bases para unha nova xestión municipal”.

Detalles

Sus compañeros también destacaron su “capacidade de traballo, o número impresionante de actividades desenvolvidas –máis dun cento–, mirando sempre polo control do gasto, cun orzamento moi xusto, e a calidade de todas as actuacións”. Asimismo señalaron que con su trabajo y el “esforzo das traballadoras municipais” aumentaron “considerablemente as prestacións dos servizos sociais” y sus iniciativas “fomentaron a igualdade, os coidados e o reforzo da autoestima da veciñanza en xeral e das mulleres en particular”.



Respecto a Manu Outeiro recuerdan que es el número 4 de su lista electoral de las últimas elecciones municipales, es graduado en Filoloxía Galega y actualmente imparte clase en un instituto de Cambados, tras haber lograr una plaza de profesor de galego en una oposición. Según los nacionalistas, se encargará de las áreas de Cultura e Xuventude.