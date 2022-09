El Concello acusa al Gobierno de “falsear a realidade” al atribuirle el retraso de la Casa do Mar

El Concello de Cambados replicó ayer al Ministerio de Seguridad Social que la reforma de la Casa do Mar se ha retrasado porque “priorizaron a obra do ISM de Vilagarcía, como eles mesmos recoñecen na solicitude de ampliación da licenza municipal, así que agora dan escusas de mal pagador e falsean a realidade”, manifestó el teniente de alcalde, Tino Cordal.



El edil se mostró muy molesto por las explicaciones ofrecidas por el gobierno central, atribuyendo la demora de este proyecto, que parecía inminente en 2021, a un “retraso” en la comunicación de la concesión de la licencia como origen de una cadena de trámites administrativos aún vigentes porque tuvieron que pedir una prórroga para poder adaptar los plazos de ejecución y cuyo pago de la nueva tasa aún está tramitando.



Cordal aseguró que “os únicos culpables son eles” y mostró la solicitud de la prórroga de la licencia que enviaron al Concello en mayo, y que “tardamos menos de un mes en contestar”, destacó, y en la dicen, literalmente, que las “obras no se han podido llevar a cabo a día de la fecha, en buena medida debido a la priorización en la asignación de los medios existentes a los expedientes de contratación y demás gestiones administrativas relacionados con la finalización de las obras de reforma integral del edificio sede de esta Dirección Provincial del ISM en Vilagarcía”. También indican que la licitación de la Casa do Mar de Cambados está prevista para “las próximas semanas”. Sin embargo, el edil aseguró que “todavía nin abonaron a taxa”, así que “actuaron con desidia, dándolle prioridade a Vilagarcía, como eles mesmos recoñecen, cando nós iamos diante; levamos moitos anos pedindo esta reforma. Agora buscan escusas de mal pagador e falsean a realidade, é un desaaro absoluto”, añadió el también concejal de Cultura.