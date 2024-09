El Concello de Cambados asume las críticas del PP: “A limpeza no centro non é suficiente, pero estamos avanzando”

El concejal de Obras e Servizos acepta las críticas del PP, reconociendo que el plan de limpieza y mantenimiento “aínda non é suficiente e non funciona ben, pero estamos avanzando, sentando as bases e esperamos que as melloras que estamos implementando sexan perceptibles no 2025”. Por lo menos en cuanto al centro urbano, porque en el caso del rural, José Ramón Abal Varela cree que la denuncia de la oposición “é pouco realista”.



Así, explicó que cada 15 días se realiza un operativo con minipalas, “e fan un traballo espectacular”, y que en estos diez meses de su ejercicio como edil de gobierno “retiráronse máis de 1.400 tractores de terra das cunetas”. También hizo mención a la contratación de una empresa externa este verano para limpiar aceras. El edil vuelve a mencionar la herencia recibida de sus hoy socios del cuatripartito, pero relaja el tono– “non podemos seguir escusándonos”– y también avanza acciones.



Una de ellas resulta sorprendente pues asegura que no se estaba empleando determinada maquinaria, como una moderna barredora presentada en 2022, y ahora con él, tampoco, por “falta de persoal, estamos con catro ou cinco baixas dos 15 operarios”, justificó. Pero Abal promete más eficacia y un plan de mejora de la limpieza, así como otro específico para lavaderos y fuentes porque “algúns nin sen pola maleza”, reconoce.