El Concello de Cambados replica al PP con una larga lista de obras en los colegios: “Minte e emporcalla”

El concejal de Ensino, Liso González, defendió ayer que los trabajos de mantenimiento competencia del Concello para el inicio normal del curso “están ao día” en el interior de los colegios y que respecto a los patios, donde hay más necesidades, “se avanzou considerablemente”. El edil respondió duramente a las críticas del PP, acusándole de “emporcallar” con una “política de lixo, chea de mentiras e sen ningún tipo de rigor”.



González remitió una larga lista de actuaciones en cada centro, detallando tareas de pintado en todos y desbroces en los patios, además de cambios en cerramientos y pabellones, reparaciones en cubiertas y tejados para zanjar filtraciones, impermeabilizaciones de estructuras, sustitución de canalones, arreglos de azulejado de baños, mejora de accesos, colocación de suelos, etc. Trabajos terminados o en proceso.



A todo esto añadió cuestiones y compromisos adquiridos, como un rampa de acceso en el patio de Vilariño, el cerramiento del hall en la unitaria de A Modia, acabar un tramo de cierre del Magariños, poner tarima a un aula de A Pastora, mejoras en el gimnasio de Corvillón y mejora de canalizaciones en San Tomé, entre otras cosas.



Algunas de las actuaciones se hacen en colaboración con las ANPA y la comunidad educativa y, de hecho, destacó el “moi saudable diálogo” entre ellos y su concejalía. Es más, le parece “moi raro” que si la portavoz del PP, Sabela Fole, también habló con ellos, que “non lle trasladasen as retiradas peticións que fan á Consellería de Educación: desdobres de aulas, aumento de persoal docente, melloras en baños de todos os colexios, nova cuberta para o Magariños, que asuma a xestión dos comedores, reposición de carpinterías interiores, eliminación de barreiras arquitectónicas, valados exteriores, etc”. Y es que insistió en que “as obras e reposicións de enseres e elementos é competencia da Xunta”, esa que “lle dá as costas” y que “agora, a falta de dez días, se pon a facer obras de calado en Castrelo e Vilariño sen comunicarllo a esta concellería para coordinar limpezas e demais”, se quejó.

“Desculpas”

González pidió “desculpas” porque la lista de peticiones “é máis grande” y “non fun quen de dar resposta a todas”, además de reconocer la necesidad de mejorar la coordinación para una respuesta más rápida en el cuatripartito. Pero, como ya hizo el año pasado, cuando el inicio del curso arrancó con carencias, mantiene su compromiso de “traballar e deixar unhas mellores instalacións das que me atopei”. Y asegura que lo están haciendo y ahí “están os feitos e o traballo, que é o mellor xeito de demostrarlle á veciñanza o peso político do BNG”.

Así lo indicó en un duro comunicado contra las “ocurrencias e mentiras” de la portavoz popular a la que acusa de “facer política lixo, chea de mentiras e sen rigor” para “emporcallar a política e enfrentar a veciñanza”.



Así, le replicó que tanto criticaba al anterior gobierno –hoy sus socios– porque “só facía fotos e fai o mesmo agora, saíndo en canto sarao hai da man do seu cargo, que lle buscaron no PP, na delegación da Xunta” o en la Mancomunidade, “cuxa esencia se retorceu para buscar sillóns e focos que, pola súa nefasta labor de oposición neste ano, non tiña”, añadió.