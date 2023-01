El Concello de Cambados cambiará la cubierta de la cultural de Corvillón con fondos propios para no demorarlo

El Concello de Cambados cambiará la cubierta de la casa de cultura de Corvillón con fondos propios y de manera inminente. De hecho, ya ha pedido presupuestos a empresas y calcula que tendrá un coste similar a lo proyectado en la de Vilariño, donde también hay problemas de filtraciones de agua, es decir, unos 30.000 euros. Ayer por la mañana realizó la prometida inspección de ambas después de las críticas del PP por la entrada de aguas y, aprovechando, revisó las de Oubiña y Castrelo, donde no ha encontrado este tipo de problemas.

Obras de calado

Todo esto lo explicó el concejal de Cultura, Tino Cordal, quien insistió en que “eramos coñecedores” de estas necesidades, negando que hayan reaccionado por las quejas de la oposición. Ciertamente, el año pasado pidieron una ayuda de la Xunta para reparar Vilariño, que les fue denegada, pero la de Corvillón estaba en lista de espera, a pesar de que desde el BNG ya se habían quejado en marzo de 2022 y había un compromiso de obra. Cordal aseguró que no quiere echar balones fuera, pero señaló que ya se trata de obras de cierto calado “e o Concello ten un recursos limitados, contamos cun orzamento de 10 millóns de euros e os cartos son os que son, así que claro que precisamos de axudas doutras administracións”. De hecho, volvió a quejarse del trato de la autonómica, pues tiene claro que “non se nos trata igual porque non somos da mesma cor política e as probas e aos feitos me remito”, añadió, señalando que este año ni recibieron ayuda para la Festa do Albariño, porque “non sacaron a convocatoria”, le denegaron otra para un equipo de cine en el auditorio e incluyó el “via crucis” s para aprobar el plan especial que permitiría construir la nueva plaza de abastos; un proyecto que el PP presentó casi como inminente antes de perder la Alcaldía, en 2015.

Tras las restricciones

Y es que el edil niega dejadez por parte del bipartito: “Estivemos traballando, non estivemos parados. Dende que remataron as restricións da pandemia e tocou reabrir os centros fíxose unha posta a punto, con reparacións necesarias ata onde podiamos chegar e mantementos habituais, mesmo compramos uns 16 ordenadores para substituír os que estaban estropeados e que se puideran facer os cursos”, manifestó. También, al ver rechazada la subvención para Vilariño, pidieron 38.000 euros del Plan Concellos –enviaron la petición la semana pasada, un día antes de la denuncia del PP en los medios–.



También insistió en que, un otoño e invierno especialmente lluviosos, de los que más, que se recuerde, puso de manifiesto la gravedad de algunos problemas como los denunciados por los populares de Cambados pero, al mismo tiempo, les impidió realizar reparaciones con medios propios, asegurando que desde el propio servicio de Obras le indicaban la lógica necesidad, como también lo entiende él, de que dejara de llover para proceder.



En la inspección realizada ayer con trabajadores municipales constataron que el tejado de Corvillón tendrá que renovarse por completo, al igual que en Vilariño, y tiene “bastantes dificultades técnicas”. Lo ejecutarán de “manera inmediata” con fondos propios, modificando algunas partidas, y calculan que tendrá un coste similar a los proyectado para Vilariño.