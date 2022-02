El Concello da los últimos pasos para apropiarse de la Plataforma Inversa tras una década de litigios

El Concello de Cambados quiere ocupar cuanto antes la polémica nave de la Plataforma Loxística Inversa de Sete Pías. No descarta alquilarla para obtener un beneficio económico, pero más bien se decanta por centralizar en ella servicios municipales desperdigados ahora en otros locales. Además seguirá con los trámites a través del ORAL de la Diputación para cobrar el millón de euros adeudado por la empresa gestora en concepto de canon. Tras años de litigios, solo ha conseguido cobrar unos 50.000 euros.



Solo la planta, sin contar el terreno, son 3.000 metros cuadrados y el alcalde, Samuel Lago la ve ideal para materiales y maquinarias de Obras e Servizos y los obradoiros de emprego, así como servicios ahora instalados en la nave logística que tendrán que desalojar en 2029, cuando expira la cesión de uso. En estas instalaciones está Protección Civil, el Viveiro Industrial y almacenes que presta a asociaciones. El resto lo tiene alquilado a la Mancomunidade y a varia empresas.









Fin de la vía administrativa





El bipartito ya ha concluido los trámites administrativos necesarios para resolver el contrato con la UTE Estevez Container Orensanos Soil Recovery que en el 2010 se hizo con la gestión de la plataforma, construida por la Diputación de Pontevedra con 4 millones de euros procedentes de fondos europeos. Pero a la sociedad aún le queda la vía judicial y no es la primera vez que acude a los tribunales. Lo hizo para recurrir el cobro del canon de 104.000 euros anuales al considerarlo ilegítimo porque en la planta no entró ni el 98 % de los residuos prometidos –contemplados en el pliego de condiciones–y por tanto, no había podido generar el previsto beneficio económico. También llegó a reclamar una indemnización de 8 millones, pero en ambos casos la justicia exoneró el Concello.



Resueltos los litigios, hace un par de años que el bipartito inició el expediente para resolver el contrato y quedarse con la nave –construida en terrenos municipales–. Una aspiración compartida por la firma, pero ella quería de mutuo acuerdo y el Ayuntamiento lo hizo por incumplimiento del contrato y rechazó sus alegaciones. Esto sucedió hace unos días y el regidor espera poder recuperar la posesión en cuanto la UTE sea notificada. Vistos los antecedentes, reconoce la posibilidad de que recurra a los tribunales y que incluso pida como medida cautelar mantenerla en su poder mientras no se resuelva la causa judicial, ya lo hizo antes. Sin embargo, tampoco “entendería que se opuxera porque nin sequera a está usando”, añade. Realmente, la plataforma construida por la administración Louzán y destinada a los residuos no peligrosos de gran parte de la provincia, solo funcionó unos meses.









Logran cobrar 50.000 euros





“Foi un negocio ruinoso levantado con cartos públicos e que non xerou ningún tipo de beneficio para os cambadeses”, añade el concejal de Economía, Xurxo Charlín. Según el edil, más bien todo lo contrario, pues la deuda asciende a un millón de euros y hasta ahora solo han podido cobrar 50.000 euros por la incautación de dos avales bancarios. Y es que las empresas de la UTE entraron después en concurso de acreedores y una incluso en fase de liquidación, así que Cambados tiene que ponerse a la cola de una larga lista de acreedores y Charlín advierte de que no están entre los prioritarios. Con todo, seguirán reclamando a través del ORAL, al que encomendaron la tarea hace unos años a la vista de su complejidad administrativa y legal.