El Concello ejecutará una nueva mejora de asfaltado en el polígono y presume de llevarlo al 90 % ocupación

El Concello ejecutará un nuevo proyecto de asfaltado en el polígono industrial con una inversión de 115.000 euros subvencionada al 80 % con fondos europeos gestionados por la Xunta. Se trata de la cuarta intervención en materia de mejora y dotación de infraestructuras que se realiza desde el acceso de la izquierda al gobierno que, de hecho, presume de haber llenado Sete Pías.





Creación de 400 puestos

El alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, explicaron que el parque está a un 90 % de ocupación, aproximadamente, y hace dos mandatos rondaba el 75 %. Actualmente hay cuatro naves en construcción, quedan pocas parcelas libres, sobre diez, y siguen apareciendo interesados, aseguraron. Se mostraron convencidos de que esto ha sido gracias a las intervenciones realizadas en estos años. “As inversións ascenderon a preto dun millón de euros dos cales, Cambados aportou uns 100.000 euros tras acollerse a diferentes axudas. Trouxemos a fibra óptica, que non había, puxemos a funcionar as cámaras de videovixilancia, melloramos a seguridade vial, fixéronse novas zonas de estacionamento... O noso obxectivo era ter un polígono do século XXI, atractivo para as empresas e nestes anos asentáronse novas firmas e outras ampliaron, creándose preto de 400 postos de traballo”, presumió Charlín.





Un total de tres viales

El regidor detalló que la nueva intervención consistirá en aplicar el asfaltado definitivo de rodadura en las calles Concepción Arenal, María Soliño y María Castaña. Al igual que otros viales, ya arreglados, aún estaba con el provisional y “agora será máis cómodo e seguro transitar e incluso facilitará os accesos pois as beirarrúas teñen os bordillos máis altos por iso”.





Lago explicó que el proyecto tendrá un coste de 115.000 euros pero el Ayuntamiento solo aporta el 20 % gracias a una subvención. En cuanto al inicio de las obras, señaló que se harán hacia el verano e incluyen la renovación de señalización horizontal y vertical. También indicó que en cuestión de aplicar el asfaltado definitivo solo quedaría la vía sur del parque industrial y esperan ejecutarla de cara al próximo año.